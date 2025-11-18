Lietuvos kurtieji badmintonininkai iriasi į priekį, krepšininkai – klumpa

Į mišrių dvejetų atkrintamąsias varžybas pateko abu lietuvių tandemai. Prie anksčiau vietą išsikovojusių Tado Rimkaus ir Aurelijos Ramaneckaitės, antradienį prisišliejo ir Kazimieras Dauskurtas su Vaiva Žymante. Pastaroji pora antrosiose E grupės rungtynėse po gana atkaklaus mačo 2:1 (17:21, 21:10, 21:17) palaužė indų badmintonininkus – Piyushą, Shreyą Singlą.
Vyrų dvejetų turnyre mūsų rinktinės lyderiai – K. Dauskurtas ir Ignas Reznikas žaidynes pradėjo nesėkme. Lietuviai pirmame mače du kartus vienodu rezultatu 15:21 nusileido Turkijos dvejetui Mehmetui Eminui Aktašui ir F. Buyukgoze. Antrosiose rungtynėse K. Dauskurtas ir I. Reznikas nepaliko nė mažiausių vilčių brazilams Felipei Cardoso, Leonardui Domingosui – 21:6, 21:2.
Mūsų vyrai, savo grupėje užėmę antrąją vietą, pateko į tolesnį etapą.
Pirmasis dvejetas, pasitraukęs iš žaidynių – moterų. Aurelija Ramaneckaitė, Vaiva Žymantė turėjo du atkaklius mačus, su varžovėmis kovojo kaip lygios su lygiomis, tačiau sėkmė buvo ne jų pusėje. Iš pradžių lietuvės 22:24, 15:21 pralaimėjo Hyang Kim, Soyi Park iš Pietų Korėjos, vėliau 20:22, 15:21 – Malaizijos atstovėms – Wei Ying Boon, Zu Tung Foo.
Vienintelis Lietuvos kurčiųjų sportininkų delegacijos bėgikas Edvinas Vaičiulis antradienį varžėsi 1500 m distancijos kvalifikacinėse varžybose, kuriose buvo 20 dalyvių.
Savo bėgimo grupėje užėmęs 6-ą vietą (4 min. 19,80 sek.), klaipėdietis pateko į finalinį dvyliktuką. Kova dėl medalių vyks trečiadienį.
Antradienį Lietuvos krepšininkai net 25 taškų skirtumu – 56:81 (9:26, 17:15, 14:20, 16:20) pralaimėjo Lenkijos rinktinei.
Rezultatyviausiai tarp mūsiškių žaidęs Gediminas Žukas surinko 19 taškų. Benas Šimanauskas pelnė 10, Lukas Gužauskas – 7 taškus.
Tai antroji mūsų taikliarankių nesėkmė Japonijoje per dvejas varžybas. Ar pateks Rolando Rakučio auklėtiniai į kitą etapą, atsakys paskutinės grupės rungtynės su Taivano penketuku, vyksiančios trečiadienį.
