Lietuvos jaunieji karatė kovotojai pelnė du Europos čempionų titulus

Kumitė rungtyje Europos čempione tapo Eva Lazurkevičiūtė, neturėjusi lygių svorio kategorijoje iki 50 kg. Vilniaus „Ippon“ (treneris – Jevgenijus Jurutas) klubo auklėtinė Europos čempionate įrodė savo pranašumą prieš lenkę Julią Kuc, švedę Jenną Persson, kartvelę Anano Datukišvili ir ukrainietę Yaną Zvirynską.
Antras aukso medalis buvo iškovotas katos rungtyje, į kurios vaikinų finalą pateko du lietuviai. Lemiamoje dvikovoje Titas Česnauskas (Klaipėdos „Shodan“, treneriai – Lukas Kubilius, Gabrielius Stanevičius, Rima Barusaitė) įrodė savo pranašumą prieš Arsenijų Djakovą (Klaipėdos „Okinava“, trenerė – Diana Mačiūtė).
Pakeliui į finalą T. Česnauskas pranoko bulgarą Atanasą Dimitrovą, lenką Kacperą Witkowskį ir rumuną Mihai Rupą. Tuo metu A. Djakovas įveikė latvį Ralfą Grinvaldą, švedą Bernhardą Souterį ir ukrainietį Vladyslavą Baranovą.
Sidabro medalius Lietuvai taip pat pelnė Dominyka Jurgo (60-65 kg; Vilniaus „Energijos smūgis“; treneris – Darius Petrikauskas) ir Jonas Stanevičius (65-70 kg; „Shodan“; treneriai – L. Kubilius ir Eventas Gužauskas), o bronziniais apdovanojimais pasipuošė Talina Clavaitė (iki 50 kg; „Ippon“; treneris – J. Jurutas), Aistis Šimkus (iki 60 kg; Vilniaus „Saulės ženklas“; treneriai – Paulius Klapatauskas, Gerda Pekarskaitė), Ernestas Pašakarnis (60-65 kg; „Ippon“, treneris – J. Jurutas), Joris Bušma (virš 80 kg; „Shodan“; treneriai – L. Kubilius, G. Stanevičius, E. Gužauskas), Aušrinė Kalinauskaitė (kata; Vilniaus „Shin“; trenerė – Diana Balsytė), Karolina Radžiūnaitė (kata; „Shodan“; treneriai – L. Kubilius, Aivaras Baltmiškis) bei Lietuvos katos komanda (A. Djakovas, Paulius Zibalis, Herkus Zibalis; „Okinava“; trenerė – D. Mačiūtė).
Lietuvos jaunių rinktinės treneris Andrius Macijauskas komandos pasirodymą Europos čempionate įvertino labai gerai.
„Čempionatas buvo labai sėkmingas, mūsų jauniai pademonstravo aukštą lygį. Džiaugiamės, kad Lietuvos sportininkai įveikė pirmuosius etapus (kelionę, aklimatizaciją, mandatinę komisiją) ir visi be išimties atitiko svorį. Atmosfera komandoje buvo puiki, o sportininkų užsispyrimas – pavyzdinis, – sakė karatė specialistas. – Labai džiaugiamės jaunosios čempionės E. Lazurkevičiūtės pergale. Tai didelis laimėjimas, nes pernai 16-mečių Europos čempionate jai sekėsi sunkiau. Šiemet vyresniųjų amžiaus grupėje ji įrodė savo potencialą ir tapo geriausia kovotoja.
D. Jurgo nusipelnė atskiro pagyrimo. Jos finalas su ukrainiete Katerina Biličenko buvo lygus, nors teisėjai priėmė sprendimą ne Lietuvos sportininkės naudai. Tai labai vertinga patirtis ateičiai, nors Dominyka po kovos buvo nusivylusi. J. Stanevičius iki finalo ėjo užtikrintai, techniškai, su nokdaunais, bet finale teko pripažinti varžovo pranašumą.
Tai pat buvo įrodyta, kad mūsų jaunųjų sportininkų lygis yra labai aukštas katos rungtyje. Ypatingai įkvepiantis buvo K. Radžiūnaitės pasirodymas. Prieš varžybas ji sirgo, bet ryžosi dalyvauti ir vis tiek iškovojo bronzą.“
Komandinėje įskaitoje Lietuvos jauniai užėmė 3 vietą. Aukščiau išsirikiavo Ukrainos (5 aukso medaliai, 4 – sidabro ir 3 – bronzos) bei Sakartvelo (3-3-2) rinktinės, o už lietuvių nugaros liko vengrai (2-0-5), rumunai (1-2-2), lenkai (1-1-5), kroatai (0-1-0). švedai (0-0-2) bei bulgarai ir latviai (po 0-0-1).
Priminsime, kad kartu vykusiame suaugusiųjų Europos čempionate lietuviai užėmė 1-ąją vietą (4-2-2).
„Labai svarbu, kad jaunieji sportininkai mato pavyzdį – suaugusiųjų rinktinės pergales. Kovos, kurias demonstravo Paulius Žimantas, Brigita Gustaitytė, Brigita Svinkūnaitė, Marija Sekunda, Tomo Zieniaus pergalė katos rungties pusfinalyje ir Niko Kvasio bronza, rodo, kad einant šiuo keliu galima tapti lyderiu ne tik jaunimo, bet ir suaugusiųjų kategorijoje. Tokie pavyzdžiai labai motyvuoja jaunimą, – sakė A. Macijauskas. – Šis čempionatas parodė, kad Lietuvos jaunių karta yra labai perspektyvi. Turime jaunus čempionus, sistemą, kuri veikia, trenerius, kurie nuosekliai augina sportininkus. Pamoka ateičiai – išlaikyti motyvaciją, didinti patirtį tarptautinėse kovose ir tęsti kryptingą darbą, nes potencialas tapti lyderiais Europoje tikrai yra.“
