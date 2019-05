Lietuvai pirmą bilietą į Tokiją iškovojo maratonininkė

A.Garunkšnytė balandžio 28 d. Londone vykusiame maratone 42 km 125 m distanciją įveikė per 3 val. 18 min. 23 sek. ir užėmė penktą vietą T11/T12 klasėje. Tačiau, vėliau diskvalifikavus vieną iš aukščiau finišavusių varžovių, lietuvė pakilo į ketvirtą vietą, kuri garantuoja bilietą į Tokijo žaidynes.

„Jaučiuosi labai „fainai“, iki šiol nesitiki, kad tai įvyko. Prieš maratoną nekėliau sau jokių konkrečių tikslų dėl konkretaus rezultato. Pagrindinis tikslas buvo finišuoti, nes pastaruosiuose startuose tai ne visada pavykdavo ir buvau šiek tiek praradusi pasitikėjimą. Trasa buvo įdomi – daug kalniukų, daug žiūrovų. Be to, šįkart niekas manęs nenugriovė (juokiasi – red.). Pernai Londone užkliuvau už kliūties ir griuvau, o šiemet pavyko to išvengti“, – įspūdžiais iš Londono maratono dalijosi lietuvė.

A.Garunkšnytė neslepia, kad sėkmingam startui įtaką padarė darbas su psichologu, su kuriuo bėgikė konsultavosi pastaruoju metu. Esą tai padėjo išvengti praeityje persekiojusių baimių.

„Žiūrovai anksčiau skatindavo ne bėgti, o pabėgti nuo jų. Tas triukšmas mane trikdydavo. Bet šiemet aš išmokau atsiriboti ir jų tiesiog negirdėti ir nematyti. Nekreipiau dėmesio į triukšmą ir labai gerai laikiau tempą. Šį kartą aš tiesiog mėgavausi bėgimu, esu labai patenkinta pasirodymu. Sporto psichologas man tikrai labai padėjo kovoti su savo baimėmis“, – džiaugėsi bėgikė.

A.Garunkšnytę treniruoja paralimpietis Linas Balsys, praeityje pats atstovavęs Lietuvai aukščiausio rango varžybose ir 2004 m. Atėnų paralimpiadoje nuskynęs bronzą maratono rungtyje. Treneris sako, kad jo auklėtinė anksčiau ar vėliau būtų iškovojusi bilietą į Tokiją, nes rodė didelį potencialą.

„Šio tikslo siekėme labai ilgai ir visokiais būdais – ir su laimėmis, ir su nelaimėmis. Aš labai tikėjau Aušra ir žinojau, kad ji gali tai padaryti. Džiaugiuosi ne tik ketvirta vieta, bet ir aukštu rezultatu. Toks būtų garantavęs bronzą Rio de Žaneiro paralimpinėse žaidynėse. Tai daug pasako. Treniruotėse matėsi, kad Aušra gali, bet maratonas tokia rungtis, kur nėra daug bandymų, todėl prireikė laiko, kol pavyko. Šis rezultatas suteikė žiauriai daug džiaugsmo. Džiaugėmės laiku ir penkta vieta, o sužinojus, kad pakilome į ketvirtą poziciją, apėmė euforija“, – auklėtinės pasirodymu Londone džiaugėsi L.Balsys.

Nors A.Garunkšnytė iškovojo paralimpinį kelialapį, bet tai nėra vardinis bilietas į Tokijo žaidynes. Pagal Tarptautinio paralimpinio komiteto nustatytas atrankos taisykles, vieta paralimpiadoje skiriama ne konkrečiam sportininkui, o jo atstovaujamai šaliai. Dėl paralimpinės rinktinės sudėties 2020 m. vasarą sprendimą turės priimti Lietuvos paralimpinio komiteto Vykdomasis komitetas.

„Labai džiaugiamės dėl Aušros ir jos trenerio. Jie – šaunuoliai. Ko gero, pati Aušra ir vyks į Tokiją, nes šiai dienai konkurencijos Lietuvoje ji neturi. Tikėjome Aušros galimybėmis, prisidėjome prie jos startų finansiškai. Matome, kad pastangos atsipirko. Be to, džiugina reali galimybė Lietuvai Tokijuje turėti daugiau moterų sportininkių. Tikiu, kad kelialapį gali iškovoti mūsų senbuvė Ramunė Adomaitienė. Turėtume jau dvi lengvaatletes moteris. Galimybių turi ir šaulė Raimeda Bučinskytė. Jeigu pavyktų ir jai, į Tokiją vyktų net trys moterys. Priminsiu, kad Rio de Žaneire Lietuvai atstovavo tik viena moteris – Ramunė Adomaitienė“, – sakė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.

Tokijo paralimpinės žaidynės vyks 2020 m. rugpjūčio 25 – rugsėjo 6 d.