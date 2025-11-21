Kurtiesiems atletams deflimpinėse žaidynėse – dosnus penktadienis

Į geriausiųjų ketvertuką pateko Lietuvos paplūdimio tinklinio moterų dvejetas. Neišvengta ir nuostolių – iš lenktynių dėl trofėjų pasitraukė abi – vyrų ir moterų – krepšinio komandos.
Orientacininkų Izu Ošimos saloje laukė nežmoniško sudėtingumo ilgosios trasos rungtis. Nenuostabu, kad ją baigė tik patys ištvermingiausi, o tarp jų – visi lietuviai.
Moterų grupėje pergalę pasiekė Gedvilė Diržiūtė. Vilnietė 9,3 km distanciją su 17 kontrolinių punktų (KP) įveikė per 1 val. 24 min. 10 sek. Kitos dvi prizininkės – ukrainietės. Jana Melnyk kone lipo mūsų sportininkei ant kulnų – 1.24:41, o bronzą iškovojusi Hanna Fedosejenka atsiliko tolėliau – 1.27:33.
Puikiai rungtyniavo ir kitos dvi Lietuvos atstovės – Adrija Atgalainė užėmė šeštąją vietą tarp 16 dalyvių – 1.57.02, Judita Volungevičienė – aštuntąją – 2.10:36.
Vyrų laukė 11,3 km trasa su 21 KP. Auksą sąlyginai nesunkiai iškovojo Nazaras Levickis iš Ukrainos – 1 val. 15 min. 42 sek.
O dėl sidabro ir bronzos medalių vyko nuožmi kova, kurioje dalyvavo ir palangiškis Rokas Koveckis, sugebėjęs užimti trečiąją vietą – 1.23:49.
Devintas buvo išvakarėse vidutinės trasos rungtyje bronzos medalį laimėjęs Mikalojus Makutėnas – 1.46:14.
Su Japonija ir žaidynėmis Lietuvos orientacininkai atsisveikins išveždami į namus penkis medalius – po 1 aukso ir sidabro, 3 – bronzos.
Graikų ir romėnų imtynių varžybose gerbėjams ir treneriui nervus kuteno deflimpinio čempiono titulą ginti atvykęs Mantas Kazimieras Sinkevičius.
Svorio iki 77 kg grupėje, kurioje buvo kaip niekada daug atletų – net 17, kaunietis visus susitikimus pradėdavo varžovams leisdavęs išsiveržti į priekį.
Pirmoje kovoje Sauliaus Liaugmino auklėtinis 10:1 įveikė armėnų kilmės imtynininką Gevorgą Adamianą, po to 11:2 – indą Ajay Kumarą.
Daugiausiai nerimo kėlė pusfinalio mūšis, kuriame jau po pirmosios minutės ukrainietis Stasas Čerepovskis pirmavo 5:0, o vėliau nesuteikdavo lietuviui progos atlikti kurį nors veiksmą. Tačiau likus pusantros minutės iki kovos pabaigos M. K. Sinkevičius iš pradžių gavo tašką už varžovo pasyvumą, o netrukus, kai ukrainietis buvo priverstas gultis ant kilimo, lietuvis parterio privalumus išnaudojo su kaupu. Atlikęs net keturis suktukus, lietuvis išsiveržė į priekį 9:5 ir per likusį laiką išsaugojo įgytą persvarą.
Šeštadienį, lemiamoje kovoje, lietuvis susirems su graiku Nikolaosu Iosifidžiu.
Nuostabia pergale nudžiugino paplūdimio tinklinio varžybų ketvirtfinalyje rungtyniavusios Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė. Joms teko nelengva užduotis – įveikti šeimininkes, kurias palaikė gausi gerbėjų minia.
Sunkią kovą Lietuvos tandemas laimėjo po dviejų tokiu pat rezultatu – 21:15 pasibaigusių setų.
Šeštadienį pusfinalyje B. Aleknavičiūtė ir D. Keraitė susitiks su gerai pažįstamomis amerikietėmis, kurias įveikė grupėje po trijų setų.
Penktadienį stalo tenisininkai tęsė asmenines kovas. Išvakarėse į atkrintamąsias varžybas pateko abu Lietuvos atstovai – Deividas Takinas ir Kęstutis Žižiūnas.
Dėl patekimo į 16-tuką, D. Takinas susirėmė su japonu Fuminori Kamezawa. Atsilikdamas 0:3, lietuvis išplėšė pergalę 4:3, paskutinį setą laimėjo 15:13.
Tačiau kelią į ketvirtfinalį mūsų lyderiui pastojo Kinijos stalo tenisininkas Cong Wangas, vėliau nukeliavęs iki finalo. Šįkart jis D. Takinui nepaliko nė mažiausių vilčių – 4:0.
K. Žižiūnas kovą dėl vietos tarp 32-iejų geriausių 0:4 pralaimėjo Pietų Korėjos atstovui Seuk Ohui.
Komazavos olimpinio parko stadione buvo surengtos vyrų 800 m bėgimo rungties atrankinės varžybos. Jose kovojo ir Lietuvos greitakojis Edvinas Vaičiulis. Klaipėdietis, distancijoje sugaišęs 2 min. 04,86 sek., savo bėgimo grupėje užėmė trečią vietą.
Bėgikas iš pajūrio pateko į pusfinalį ir tęs kovą dėl medalių.
Tikėtasi, kad ketvirtfinalio etape Lietuvos krepšininkai iškas duobę amerikiečių ekipai. Pirmasis kėlinys net tuo vertė tikėti, tačiau nuo antrojo ketvirčio lietuvių puolimas užstrigo, o varžovai šėlo. Nuaidėjus finalinei sirenai švieslentėje žibėjo JAV rinktinę tenkinantis rezultatas – 83:50 (11:11, 26:7, 24:9, 23:22).
Mūsų penketuke rezultatyviausiai žaidė Gediminas Žukas – 14 taškų, Lukas Gužauskas – 10, Benas Šimanauskas ir Giedrius Švedas – po 7.
Šeštadienį lietuviai tęs žaidynes. Varžybose dėl 5-8 vietų mūsų krepšininkai susitiks su lenkais, su kuriais Japonijoje jau buvo žaidę, tačiau pralaimėję.
Panašus scenarijus klostėsi ir moterų ketvirtfinalio etape tarp Lietuvos ir Ukrainos rinktinių. Susitikimą Andriaus Vaicekausko auklėtinės kapituliavo 42:69 (12:15, 7:22, 10:14, 13:18).
Lietuvės pirmą kėlinį kovojo neblogai, o varžoves paleido antrajame ketvirtyje, kurį pralaimėjo 7:22.
Vėliau ukrainietės apgynė įgytą persvarą ir tuo pačiu lietuves išsiuntė žaisti dėl 5-osios vietos.
Mūsų ekipoje rezultatyviausiai žaidė Ramunė Eskertaitė – 16 taškų, Jurgita Šegždaitė – 7, Rugilė Vosyliūtė – 6.
Šeštadienį lietuvės varžybose dėl 5-8 vietų rungtyniaus su australėmis. Bus gera proga pasiekti revanšą už nesėkmę grupės varžybose.
