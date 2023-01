Kovotojos R. Namajunas receptas – kino ekranuose: kaip tampama pasaulio čempione?

Dokumentinis filmas apie ją prasideda nuo scenos, kurioje kovotoja skambina fortepijonu. „Aš esu čempionė“ – kasryt Rose kartojama afirmacija.

„Rose Namajunas: aš esu čempionė“ – taip pavadintas ir Mariaus A. Markevičiaus sukurtas pasakojimas apie ją. Filmo premjera 2022 m. rudenį įvyko Ostino kino festivalyje JAV, o Lietuvos ekranus jis pasieks vasarį. Šiandien pristatomi filmo anonsas ir plakatas.

„Maniau, kad teks ją ilgai įkalbinėti, bet Rose iškart pritarė idėjai – jau netrukus susitikome Los Andžele ir filmavome bandomąjį interviu“, – 2017-uosius siekiančią pažintį prisimena Amerikos lietuvis M. A. Markevicius. Jis neslepia nudžiugęs, kai Rose jam prasitarė esanti „Kitos svajonių komandos“ (The Other Dream Team) gerbėja. 2011 m. pasirodęs Mariaus dokumentinis filmas apie pasaulį pribloškusią Lietuvos vyrų rinktinę suderino dvi jo aistras – krepšinį ir kiną – bei tapo atspirties tašku tolimesniems savo kilmės ir lietuvių reikšmės pasaulyje tyrinėjimams. Kitas jo kūrinys – juosta apie tremtį „Tarp pilkų debesų“ (Ashes in the Snow) – tapo visų laikų žiūrimiausiu filmu Lietuvos kino teatruose. Bendros režisieriaus ir herojės šaknys ir tapatybės paieškos suvaidino lemiamą vaidmenį ir „Rose Namajunas: aš esu čempionė“ kūrime.

R. Namajunas, kaip ir filmo apie ją režisierius, gimė JAV. 1992-aisiais dukters susilaukė į Viskonsiną atsikrausčiusių menininkų iš Lietuvos šeima. Įdomu, kad Rose senelis buvo daugkartinis Lietuvos ir Baltijos šalių imtynių čempionas. Pačios merginos kelias į prestižiškiausius pasaulio ringus buvo sudėtingas – visgi būtent profesionalus sportas tapo priešnuodžiu vaikystėje patirtam smurtui. Skirtumas tarp smurto ir kovos – viena svarbiausių dokumentinio filmo „Rose Namajunas: aš esu čempionė“ žinučių, kviečianti atvira širdimi, pamiršus stereotipus, pažvelgti į nevienareikšmiškai vertinamus kovos menus bei sporto suteikiamą šansą.

Profesionalios MMA kovotojos karjerą Rose pradėjo 2013 m., ir jau po metų debiutavo UFC. 2017 m. ji tapo UFC čempione („strawweight“ kategorija iki 52 kg). 2022 m. gegužę lietuvių kilmės kovotoja prarado šį titulą, bet į UFC ringą revanšui žada grįžti jau šiemet.

Dokumentiniame filme prisiminimais apie Rose vaikystę ir paauglystę dalijasi jos mama ir brolis, filmavimo komanda kartu su pagrindine juostos heroje viešėjo ir pas jos močiutę Kaune – žiūrovai tikrai juoksis išgirdę, kaip pastaroji vertina anūkės pravardę „Thug Rose“. Itin svarbus vaidmuo projekte atiteko ir sportininkės sužadėtiniui bei vadybininkui Patui Barry. Režisierius neslepia, kad sudėtingiausia buvo filmuoti pačias UFC kovas dėl pasaulio čempiono diržo ir pasiruošimą joms – šis sportas itin pavojingas, tad atletai turi būti maksimaliai susikaupę. Visgi Amerikos lietuvio idėja užsidegę sporto pasaulio atstovai pasistengė, kad kameros užfiksuotų įdomiausias akimirkas, kurių paprastai nemato televizijos žiūrovai.

„Rose Namajunas: aš esu čempionė“ Lietuvos kino teatruose – nuo vasario 10 dienos.