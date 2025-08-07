Kova dėl Klaipėdos: Dirkstys stos į akistatą su Kanišausku

D. Dirksčio ir N. Kanišausko akistata įvyks rugsėjo 27 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje. Dvikova vyks iki 84 kg svorio kategorijoje pagal kikbokso taisykles.
Visą UTMA 13 x STANIONIS PROMOTIONS kovų vakarą vainikuos pirmą kartą per savo profesionalo karjerą Lietuvoje kovosiančio buvusio profesionalaus bokso WBA pasaulio čempiono Eimanto Stanionio dvikova.
Beje, ir pats E. Stanionis pristatydamas savo istorinę kovą Lietuvoje teigė, kad norėtų išvysti D. Dirksčio ir N. Kanišausko dvikovą. Šie E. Stanionio žodžiai išsipildys rugsėjį Kaune.
„Organizacijoje pagaliau pribrendo metas, kai gali atsirasti ši kova. Abu kovotojai jau pasirodė Klaipėdoje, gimtajame mieste, visi matė jų pasirodymus ir lygį. Niekas negali abejoti Naglio Kanišausko pasiekimais – jis dalyvauja vienos iš geriausių organizacijų „Cage Warriors“ turnyruose, savo debiuto metu UTMA įveikė labai pajėgų kovotoją Isą Gočmeną. Tikrai jau yra laikas pasitikrinti ir Dominykui gauti tokį testą. Ir dėl svorio, ir dėl kitų momentų niekas negali prieštarauti ir teigti, kad tai nėra gera kova“, – artėjančią dvikovą komentavo UTMA vadovas Viktoras Gecas.
D. Dirkstys šiuo metu UTMA organizacijoje fiksuoja jau penkių iš eilės iškovotų pergalių seriją, o pastarąjį kartą UTMA ringe pasirodė balandžio 19 d., kai UTMA 12 turnyre techniniu nokautu įveikė Arnoldą Misiūną.
Šiuo metu organizacijos P4P (pound for pound – ang. k.; geriausiųjų, nepriklausomai nuo svorio kategorijos – aut. past.) reitinge D. Dirkstys užima pirmąją vietą.
Tuo tarpu N. Kanišauskas UTMA organizacijoje yra kovojęs tik vieną kartą. UTMA „Rising #1“ turnyre šių metų sausį debiutavęs ir į Lietuvos ringą po daugiau nei penkerių metų pertraukos grįžęs N. Kanišauskas techniniu nokautu įveikė I. Gočmeną.
Tiesa, N. Kanišauskas daugiausiai patirties yra sukaupęs MMA narvuose, o ypač savo statusą įrodė kovodamas garsioje „Cage Warriors“ organizacijoje.
Vienoje iš stipriausių Europos MMA organizacijų 2022 m. debiutavęs lietuvis joje spėjo pasirodyti jau septynis kartus, iškovojo jau keturias pergales, o vieną iš jų įsirašę šią vasarą, kai pirmajame raunde techniniu nokautu užbaigė dvikovą prieš Joe Middletoną.
N. Kanišauskas buvo arti ir šios organizacijos čempiono diržo, kai teisėjų sprendimu šių metų kovą nusileido Dario Bellandi.
„Šiuo metu tai yra du geriausi kovotojai svorio kategorijoje iki 84 kg Lietuvoje. Labai smagu, kad tiek ši, tiek kitos UTMA kovos, kartu su Eimanto Stanionio kova, bus aukščiausio lygio. Organizacija gali pasiūlyti ne tik 10 raundų profesionalaus bokso kovą, tokio lygio, koks Lietuvoje bus pirmą kartą per visą istoriją, bet kartu ir vienas iš konkurencingiausių UTMA organizacijos kovų per visą istoriją. Dirksčio ir Kanišausko kova bus viena iš labiausiai intriguojančių artėjančiame turnyre“, – teigė V. Gecas.
Beje, įdomu ir tai, kad šįkart UTMA ringe susikaus du itin pajėgus Klaipėdos kovotojai, taigi, galima teigti, kad UTMA 13 Kaune bus kovojama ne tik dėl pergalės ringe, tačiau ir dėl pajėgiausio Klaipėdos kovotojo vardo.
„Abu kovotojai yra klaipėdiečiai. Manau, kad čia yra kova dėl to, kas Klaipėdoje galės duris su koja spardyti po pergalės šioje kovoje“, – su šypsena užbaigė UTMA vadovas.
UTMA 13 X STANIONIS PROMOTIONS istorinis kovų vakaras įvyks rugsėjo 27 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje. Bilietus į renginį platina kakava.lt.
