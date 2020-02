Kaune sėkmė lydėjo ne vien lietuvius

Šturmavo 2 m 29 cm

Geriausias 2019-ųjų Kauno sportininkas Adrijus Glebauskas į aukštį iššoko 2 m 25 cm (asmeninis rekordas uždarose patalpose) ir mėgino pagerinti Lietuvos rekordą (2 m 28 cm), kuris nuo 2015-ųjų priklauso Raivydui Staniui.

A.Glebauskas ketino įveikti 2 m 29 cm aukštį, tačiau pirmu bandymu vos priliesta kartelė vis dėlto nukrito.

"Manau, kad galiu tiek iššokti, visi tą matė. Jei nepavyks šią žiemą, bus progų kitąmet, – sakė A.Glebauskas. – Kai pirmą kartą šokau 2 m 29 cm, nežinojau, ko tikėtis, ir buvau atsipalaidavęs. Nejaučiau jokios įtampos, tiesiog šokau, bet kryptelėjo koja ir pamaniau, kad išvis nieko gero nebus. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad pavyko visai neblogas šuolis."

Tai buvo pirmos A.Glebausko varžybos bandant naują įsibėgėjimą, dėl jo galima iššokti kur kas aukščiau.

"Kol kas nesijaučiu labai patogiai, bet tikiuosi, kad, artėjant vasarai, olimpinėms žaidynėms, viskas gerės", – teigė A.Glebauskas.

2019 m. geriausias Kauno sportininkas A.Glebauskas pamėgino pagerinti Lietuvos rekordą.

Olimpietė vėl varžybose

Moterų rutulio stūmimo varžybose asmeninį rekordą pasiekė Ieva Zarankaitė – Utenos daugiafunkcio sporto centro atstovė įrankį nustūmė 16 m 25 cm.

"Labai džiaugiuosi rezultatu, nes rutulį stumdau tik kartą per savaitę, specialiai nesiruošiau šiai rungčiai, visas dėmesys – disko metimui. Reiškia, kad stiprėju, be to, pakeičiau rutulio stūmimo techniką ir smagu, kad tai pasiteisino", – kalbėjo I.Zarankaitė.

Šokau, kryptelėjo koja ir pamaniau, kad nieko gero nebus. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad pavyko visai neblogas šuolis.

3 000 m bėgimo varžybose po pertraukos dalyvavo olimpietė Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė. Prieš mažiau nei penkis mėnesius mama tapusi maratonininkė užėmė 4-ąją vietą (10 min. 46,61 sek.).

"Planavau kuo greičiau sugrįžti į sportą. Pavasarį noriu bėgti maratoną, neplanuoju siekti aukštų rezultatų, tiesiog – pasitikrinti save. Vėliau lauks rudeniniai startai, pasaulio kariškių čempionatas. Žiūrėsiu, kokia bus savijauta, galbūt Europos čempionate bėgsiu pusmaratonį", – metų planais dalijosi V.Žūsinaitė-Nekriošienė.

Išdalijo ir premijas

Atvirų LLAF taurės varžybų 1 500 m bėgimą šeštą kartą laimėjo Simas Bertašius – distanciją Europos čempionato finalininkas įveikė per 3 min. 48,79 sek.

Kaune bėgikas pirmą kartą šį žiemos sezoną įžengė į maniežą – Vilniuje vis dar vyksta arenos rekonstrukcija, tad sostinės sportininkai treniruojasi lauke arba uždarose salėse.

"Manieže posūkiai specifiniai, tad geriau, kai treniruojamės būtent tokiomis sąlygomis, o ne kur nors kitur. Šiuo metu Vilniuje sportuojame lauko stadione, todėl prie maniežo posūkių reikia priprasti", – pabrėžė S.Bertašius.

Dvi pergales Lietuvos sporto universiteto (LSU) Alekso Stanislovaičio manieže iškovojo du asmeninius rekordus pasiekusi Vaida Padimanskaitė: ji į tolį nušoko 5 m 95 cm, o trišuoliu – 12 m 95 cm).

Po 300 eurų premijas laimėjo (jos buvo skirtos rezultatus įvertinus pagal "World Athletics" taškų skaičiavimo lentelę) A.Glebauskas, 60 m bėgimą laimėjęs Gediminas Truskauskas ir latviai – sprinterė Sindija Bukša ir trišuolininkas Elvijas Misanas.

Vasario 21–22 d. Klaipėdoje numatytas Lietuvos uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas.

Nugalėtojai

60 m bėgimas: S.Bukša (Latvija, 7,40 sek.) ir G.Truskauskas (Vilnius, 6,78 sek.).

400 m: E.Krūminaitė (Klaipėda, 57,48 sek.) ir E.Trumpa (Kaunas / Rokiškis, 50,80 sek.).

800 m: P.Cirule (Latvija, 2 min. 13,52 sek.) ir A.Gabrėnas (Vilnius, 1 min. 58,79 sek.).

1 500 m: D.Petraškaitė (Alytus, 4 min. 54,26 sek.) ir S.Bertašius (Raseiniai / Vilnius, 3 min. 48,79 sek.).

3 000 m: G.Karinauskaitė (Šiauliai, 10 min. 32,05 sek.) ir V.Dopolskas (Kaunas / Vilnius, 8 min. 35,48 sek.).

60 m barjerinis bėgimas: G.Klimukaitė (Klaipėda, 8,88 sek.) ir R.Saulius (Vilnius, 8,06 sek.).

Šuoliai į aukštį: U.Baikštytė (Šiauliai, 1 m 76 cm) ir A.Glebauskas (Kaunas / Kėdainiai, 2 m 25 cm).

Šuoliai į tolį: V.Padimanskaitė (Kaunas / Panevėžys, 5 m 95 cm) ir A.Raklevičius (Vilnius, 7 m 32 cm).

Trišuolis: V.Padimanskaitė (Kaunas / Panevėžys, 12 m 95 cm) ir E.Misanas (Latvija, 16 m 32 cm).

Rutulio stūmimas: I.Zarankaitė (Utena, 16 m 25 cm) ir Š.Banevičius (Klaipėda, 17 m 89 cm).