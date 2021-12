„Kaunas City“ puolimą surakinusi „Energija“ iškovojo pergalę svečiuose

Rungtynių starte abi komandos žaidė aktyviai, bet progas kur kas geriau išnaudojo svečiai iš Elektrėnų. Po kiek daugiau nei trijų minučių savo komandą į priekį išvedė Egidijus Binkulis (03:05, rez. perd. Andrejus Beznosovas, Viačeslavas Triasunovas), o po kelių minučių greitoje atakoje pasižymėjo ir Jaromiras Šusterovas (08:52, rez. perd. Dominykas Škadauskas).

Nepaisant to, jog po dviejų „Energijos“ įvarčių kauniečiams labiau reikėjo tikslios atakos, antrajame kėlinyje pavojingesnius išpuolius kūrė svečiai, kurie per šią atkarpą atliko daugiau nei dvigubai didesnį skaičių metimų. Tiesa, įvarčių šio kėlinio metu pelnyta nebuvo.



Trečiajame kėlinyje krito ir trečiasis įvartis į „Kaunas City“ vartus, pasižymėjus Andrejui Beznosovui (43:36, rez. perd. E. Binkulis, Donatas Kumeliauskas). Tuo tarpu paskutinį tašką rungtynėse padėjo kiekybinę persvarą išnaudojęs Donatas Kumeliauskas (54:39, rez. perd. A. Beznosovas, Aurimas Gaidauskas).



Puikiai šiose rungtynėse pasirodė ir „Energijos“ vartininkas Martinas Petiulis atrėmęs visus 37 varžovų metimus į jo vartus. Tai buvo antrasis kartas sezone, kai TOPsport Lietuvos čempionate komanda nepraleido nė vieno įvarčio, tačiau prieš tai darbą ant ledo dalijosi du žaidėjai, tad M. Petiulis tapo pirmuoju savo vartus išlaikiusiu „sausus“ per visą rungtynių laiką.



Po šios pergalės šias komandas turnyrp lentelėje skiria vos taškas. Kitos TOPsport Lietuvos ledo ritulio čempionato akistatos ilgai laukti nereikės: šeštadienį 13:50 Klaipėdoje ant ledo pasirodys „HC Klaipėda“ ir „7bet-Hockey Punks“ komandos.