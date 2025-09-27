Išskirtinis vakaras Kaune: prasidėjo nepamirštamos kovinio sporto dvikovos

Įspūdingų dvikovų netrūks ir pagrindinėje programoje. Žiūrovai išvys 75 kilogramų svorio kategorijos kovą tarp čempiono diržą ginsiančio Raimondo Avlasevičiaus ir Nikola Cvetkovic, kuri vyks pagal kikbokso taisykles, truks net septynis raundus ir žada būti vienu iš vakaro akcentų. Kiek lengvesnėje – 68 kilogramų – kategorijoje susitiks Dominykas Dirkstys ir Naglis Kanišauskas, taip pat kovosiantys pagal kikbokso taisykles. Išvysime ir kovą tarp Dovydo Levickio bei Artūro Brižinsko – jie kausis 63,5 kilogramų svorio kategorijoje, penkis raundus, naudodami MMA pirštines.
Muay Thai stilių gerbėjams turnyras paruošė Deivido Danylos ir Arno Kalasiūno kovoje, kuri vyks 67 kilogramų kategorijoje, o sunkesnių smūgių mėgėjams tikra šventė bus İsa Göçmeno ir Deivido Jemeljanovo dvikova 92 kilogramų kategorijoje pagal kikbokso taisykles.
Prieš pagrindinę programą vyks preliminarinės kovos, kuriose pasirodys gausus būrys perspektyvių kovotojų. Tarp jų – Dovydas Rimkus prieš Danyla Matiukov 75 kilogramų svorio kategorijoje, Matas Pultaražinskas prieš Martyną Danių pagal Muay Thai taisykles, Vitas Karosas ir Khyzeris Hayatas 67 kilogramų kategorijoje bei Žygimantas Kudelis ir Justinas Gedmino 86 kilogramų kategorijoje.
Vakaro preliminarinę dalį pradėjo Evaldo Balsio ir Alexandro Čerkesovo kova 80 kilogramų svorio kategorijoje.
