Ilgiausia diena Abu Dabyje: sportininkai grįžo su šypsenomis veiduose

Ketvirtadienį sportininkams Abu Dabyje teko įveikti ilgiausią atstumą šiose varžybose per vieną dieną.

Iki starto įveikę daugiau nei šimtą kilometrų, dalyviai turėjo net 308 kilometrų greičio ruožą, kuris driekėsi per įvairiausio dydžio bei formos kopas. Dėl tvyrojusio rūko ryte, startas buvo pavėlintas dvejomis valandomis, tad diena išsitęsė dar ilgiau, tačiau finišavę „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos sportininkai neslėpė šypsenos veiduose ir sakė, kad tai buvo viena geriausių dienų šiose lenktynėse.

„Šiandien kėlėmės anksti, nes iki starto reikėjo važiuoti ilgiau nei valandą. Ryte tvyrojo rūkas ir dėl saugumo pora valandų nukėlė startą, tad diena prasidėjo gan niūriai, bet pradėjus važiuoti ir išlindus saulei viskas pasikeitė. Važiavosi labai gerai, beveik visą kelią važiavome drauge su Antanu – kartais vienas vedė, kartais kitas, taip leisdami vienas kitam pailsėti. Teko važiuoti kopose „prieš plauką“ – kilti į stačias sienas ir leistis nuožulniąja puse. Nors tai buvo ilgiausias greičio ruožas, kol kas jis patiko labiausiai“, – po finišo kalbėjo Adomas Gančierius.

Pagal preliminarius rezultatus sportininkas šiandien finišavo trečias, nuo Laisvydo Kanciaus atsilikdamas 18 minučių, o savo pagrindinį varžovą, su kuriuo kovoja dėl trečios vietos, aplenkė beveik 40 minučių. Bendroje įskaitoje A. Gančierius išlaiko trečiąją poziciją keturračių įskaitoje. Kalbėdamas apie rytojų „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos atstovas sakė, jog važiuos ramiai, kad sėkmingai pasiektų finišą.

Antanas Kanopkinas, grįžęs į bivaką, taip pat džiaugėsi dienos greičio ruožu: „Važiavome per kopas kaip per bangas, įveikdami vieną po kitos, be jokių nesklandumų ir jokių siurprizų. Truputį pailsėjęs mielai važiuočiau dar – labai geras greičio ruožas.“

Tiesa, nors sportininkas sėkmingai įveikė greičio ruožą, mechanikai turės suremontuoti šiek tiek skilusį galinio amortizatoriaus laikiklį, tačiau tai, pasak jų, lengvai išsprendžiama smulkmena.

Penktadienį „Abu Dhabi Desert Challenge“ karavanas pasuks atgal link Abu Dabio miesto, kur įvyks ralio uždarymas bei apdovanojimų ceremonija. Sportininkai startuos anksti ir turės įveikti 206 kilometrų greičio ruožą bei daugiau nei 160 kilometrų pervažiavimų bendrojo naudojimo keliais.