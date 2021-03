Į čempionų viršūnę – per ketverius metus

Prireikė penkių dvikovų

Lietuvos ledo ritulio čempionato finale triumfavo "Kaunas Hockey" komanda, finale iki trijų pergalių 3:2 (6:1, 2:3, 1:3, 7:3 ir 2:1) nugalėjusi Vilniaus "Hockey Punks" ekipą.

Nuo 1990-ųjų net 27 kartus aukso medaliais džiaugėsi Elektrėnų atstovai. Šiemet šio miesto ledo ritulininkus pusfinalyje eliminavo "Hockey Punks".

"Kaunas Hockey" klubas įkurtas 2017-aisiais.

Šįkart per lemiamas – penktas – finalo mačo rungtynes "Kaunas Hockey" komandai įvarčius pelnė naudingiausiu žaidėju pripažintas Eduardas Čekmariovas ir Egidijus Binkulis, o rezultatą buvo išlyginęs Povilas Verenis.

Trečiam kėliniui baigiantis kauniečiai galėjo padidinti skirtumą, tačiau "Hockey Punks" komandą nuo įvarčio išgelbėjo vartų virpstas – 2:1.

Atpildas už darbą

"Pergalė mums labai reikšminga. Jau pernai buvome geriausi, bet dėl pandemijos negavome medalių, o šiemet sezonas irgi buvo sudėtingas, tad didžiuojuosi, kad sukūrėme vieną stipriausių šalies ledo ritulio klubų ir pagaliau čempionų titulas – Kaune. Tai atpildas už sunkų ir kantrų darbą", – kalbėjo "Kaunas Hockey" vyriausiasis treneris Petras Nausėda.

Jau pernai buvome geriausi, bet dėl pandemijos negavome medalių, o šiemet sezonas irgi buvo sudėtingas, tad didžiuojuosi, kad sukūrėme vieną stipriausių šalies ledo ritulio klubų ir pagaliau čempionų titulas – Kaune.

"Tikslo siekėme ketverius metus, todėl dabar emocijų – su kaupu. Ypač smagu matyti žmones, prisidėjusius klojant komandos pamatus, – sakė čempionų kapitonas Vytautas Jagelavičius. – Manau, kad finale mūsų varžovai kovojo ir su nuovargiu, nes jiems pusfinalio serija buvo ilgesnė nei mums."

"Hockey Punks" treneris Mindaugas Kieras pripažino, kad mūšį dėl aukso nulėmė viena jo vadovaujamos ekipos klaida, bet teigė nejaučiantis didelės nuoskaudos.

"Džiugu, kad mūsų komanda per kiekvienas rungtynes vis augo. Pirmas finalo susitikimas su kauniečiais buvo labai sunkus, netgi abejojome, ar išvis pajėgsime su jais konkuruoti. Vis dėlto žaidėme vis geriau, o penkta dvikova buvo tokia, apie kokią svajojau. Varžovai realizavo viena proga daugiau nei mes, be to, padarėme klaidelę, kuri ir kainavo mums čempionų titulą."

Petras Nausėda

Laukia rinktinė

Lietuvos čempionate šį sezoną taip pat dalyvavo Elektrėnų "Energija-Geležinis vilkas", Kauno "Baltų ainiai" ir "Energija Hockey-Klaipėda".

Rezultatyviausias žaidėjas – 26 įvarčius įmušęs "Hockey Punks" puolėjas P.Verenis. Vos vienu įvarčiu mažiau šį sezoną pelnė "Kaunas Hockey" legionierius E.Čekmariovas.

22 kartus varžovų vartininkus nuginklavo Romanas Rešetnikovas ("Kaunas Hockey"), po 20 – E.Binkulis ("Kaunas Hockey") ir Makaras Tokarevas ("Baltų ainiai").

Geriausiu treneriu pripažintas M.Kieras, vartininku – Simas Baltrūnas, puolėju – P.Verenis (visi – "Hockey Punks"), gynėju – Aurimas Gaidauskas ("Energija-Geležinis vilkas"), perspektyviausiu žaidėju – E.Binkulis.

Į Arūno Aleinikovo vadovaujamą Lietuvos rinktinę pakviesti 27 šalies čempionate rungtyniavę ledo ritulininkai: iš "Kaunas Hockey" – Artiomas Starovoitovas, V.Jagelavičius, E.Binkulis, Dovydas Laimutis ir Artūras Pavliukovas, iš "Hockey Punks" – Valdas Pikčius, Rokas Bacevičius, Jaunius Jasinevičius, Domas Janušonis, P.Verenis, Aivaras Bendžius, Laisvydas Kudrevičius, Arnas Misiukas, Martynas Miliūnas, Denisas Kuzminovas ir S.Baltrūnas, iš "Energijos-Geležinio vilko" – Dominykas Motiejūnas, Augustinas Silinas, Herkus Marcinkevičius, Ilja Četvertakas, Patrikas Misiukas, Dino Mukovozas, Karolis Krasilnikovas, Timonas Mažulis ir Rapolas Marcinkevičius, iš "Baltų ainių" – Martinas Petiulis, iš "Energijos Hockey-Klaipėdos" – Matas Mikalauskas.

"Kaunas Hockey"

* 2020–2021 m. Lietuvos čempionate "Kaunas Hockey" komandai atstovavo:

vartininkai – Pavelas Davydiukas (28 rungtynės), Artūras Pavliukovas (27), Danielis Jankovskis (1);

gynėjai – Aleksandras Strokinas (28 rungtynės), Žygimantas Girdžius (27), Artiomas Starovoitovas (26), Ilja Malaškevičius (26), Nojus Ašmonas (23), Jegoras Rubliovas (19), Vėjas Jokubynas (18), Vladislavas Šiškovas (14), Eetu Moksunenas (13), Vasilijus Fedotovas (3), Petras Nausėda (2);

puolėjai – Pavelas Pravila (28 rungtynės), Romanas Rešetnikovas (28), Eduardas Čekmariovas (28), Egidijus Binkulis (28), Vytautas Jagelavičius (27), Dovydas Laimutis (24), Kirilas Danilenka (23), Grigorijus Vorobjovas (21), Remigijus Guoga (21), Antonas Šarpanskichas (20), Lukas Žukauskas (18), Povilas Jagelavičius (13), Paulius Grybauskas (8), Rojus Adamonis (5), Jevgenijus Lukinas (4).

* Šaltinis: hockey.lt.