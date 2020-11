Geriausios 2019 metų Lietuvos boksininkės I. Lešinskytės svajonė – olimpinis ringas

Šeštus metus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotajame pėstininkų batalione dirbanti tauragiškė boksininkė Iveta Lešinskytė džiaugiasi sėkmingais 2019-aisiais. Pasaulio ir Europos čempionate svorio kategorijos iki 75 kg kovotoja užėmė penktąsias vietas, buvo išrinkta geriausia Lietuvos metų boksininke, tapo Tokijo olimpinių žaidynių kandidate ir pirmąja moterimi, pelniusia geriausios Tauragės metų sportininkės vardą.

Vis dėlto 25-erių sportininkė prisipažįsta, kad praėjusiais metais pavyko įgyvendinti ne viską. Per pasaulio čempionatą, kuris vyko Ulan Udėje, Rusijoje, jau antroje kovoje ji patyrė kairės rankos peties traumą, kuri sutrukdė iškovoti medalį.

„Dėl to kaltinu tik save, per mažai dėmesio skyriau rankai. Anksčiau susidurdavau su dešinės rankos problemėlėmis, ją stiprinau, saugojau, todėl nustebau, kai per pasaulio čempionatą traumavau kairę ranką. Į čempionatą negalėjo išvykti mano treneris Edvardas Kutujevas, tačiau su juo susirašinėjome, skambinomės, jis mane padrąsindavo. Suradau jėgų kovoti toliau, parodyti, ko iš tikrųjų esu verta“, – čempionatą prisiminė I.Lešinskytė.

Boksininkė buvo įsitikinusi, kad peties trauma nebus rimta. Bet ranką teko operuoti.

„Sugrįžus namo ir Klaipėdoje padarius magnetinį rezonansą paaiškėjo, kad petys yra įplyšęs ir jį reikia operuoti. Operacija buvo atlikta lapkričio 12-ąją Kaune, po to penkias savaites vaikščiojau su įtvaru. Miegoti galėjau tik pusiau sėdėdama. Gruodžio 16-ąją įtvaras buvo nuimtas, tris savaites atlikau reabilitaciją Druskininkuose. Sausio mėnesį jau pradėjau pamažu treniruotis“, – pasakoja Iveta.

Su nerimu tauragiškė laukia olimpinės atrankos. Pasak Ivetos, Tokijo olimpinių žaidynių atranka boksininkams visai kitokia, nei buvo anksčiau, kai į olimpines žaidynes patekdavo sportininkai, per pasaulio ir Europos čempionatus užėmę 1–8 vietas.

„Dabar bus du atrankos turnyrai. Pirmajame, kuris vyks Londone kovo mėnesį, dėl traumos nedalyvausiu, nes nespėsiu pasirengti. Visas viltis siesiu su antrąja atranka Prancūzijoje gegužės 11-ąją. Į Tokiją pateks visos trys prizininkės. Ranka jau bus išgijusi, turėčiau patekti į laimingųjų trejetą“, – tikisi Iveta.

Ji studijuoja Lietuvos sporto universiteto antrame kurse ir stengiasi neprisirinkti skolų. „Geriau nemiegoti naktimis, bet viską laiku išsilaikyti“, – priduria.

Sportininkė atstovauja Tauragės dvikovos sporto šakų klubui „Kova“. Didesnio meistriškumo merginų nėra, todėl jai tenka boksuotis su vaikinais. „Dirbdama su vaikinais galiu tobulėti, nes jie greitesni ir stipresni, o svoriai mūsų panašūs“, – sako Iveta.

Boksininkės karjerą ji pradėjo prieš devynerius metus, kai atsisveikino su aerobika. Baigusi dešimt klasių Žygaičiuose, įstojo mokytis į Tauragės profesinio rengimo centrą ir įgijo kirpėjos specialybę.

Į pirmąją bokso treniruotę nusivedė draugė. Pirmasis treneris – Giedrius Vaištaras. Tačiau draugė metė sportuoti ir Iveta liko viena tarp vaikinų. Nemesti bokso padrąsino šešeriais metais vyresnė sesuo Sandra.

„Turiu keturias seseris, bet šeimoje esu vienintelė sportininkė. Iš pradžių Tauragėje gyvenau pas seserį, o dabar iš banko pasiėmusi paskolą nusipirkau trijų kambarių butą, – sako Iveta. – Kol kas negalvoju apie draugą, kuriam reikėtų skirti dėmesio ir tada nukentėtų sportas.“

Dabar sportininkė sėda į automobilį ir triskart per savaitę po 65 km važiuoja treniruotis į Šilutę pas trenerį Vincą Murauską, kuris sugeba ją motyvuoti, dažnai lydi ir į varžybas. Dar tris kartus per savaitę ji boksuojasi Tauragėje. Grįždama iš Šilutės Iveta šeštadieniais Žygaičiuose aplanko ūkininkaujančius tėvus.

„Batalione dirbu kasdien nuo aštuntos valandos ryto iki penktos vakaro, treniruojuosi, mokausi. Džiaugiuosi, kad Lietuvoje auga rimta varžovė – į mano svorio kategoriją perėjusi Europos jaunimo čempionė Gabrielė Stonkutė, o per Lietuvos čempionatus susirenka vis daugiau boksininkių“, – džiaugiasi Iveta.