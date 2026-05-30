Finalų metraštyje – žinomi ir nauji vardai

„Dragūnas“ tebekaraliauja
Vyrų rankinio lygos trofėjus išsidalijo Klaipėdos, Vilniaus ir Alytaus rankininkai.
Didžiajame finale uostamiesčio „Dragūnas“ 3:0 (26:24, 37:32 ir 40:32) nugalėjo sostinės „Šviesą“. Klaipėdos komanda šalies čempione tapo antrus metus iš eilės ir jau 11 kartą klubo istorijoje.
„Daug kas prognozavo, kad pralaimėsime finalo seriją, bet viskas susiklostė kitaip. Vyrai tinkamai nusiteikė, susivienijo ir įvykdė visus nurodymus. Didžiuojuosi jais ir džiaugiuosi. Smagu ir man pačiam po 12 metų pertraukos vėl tapti Lietuvos čempionu su „Dragūno“ komanda“, – kalbėjo prieš pat lemiamą mačą vyriausiuoju treneriu tapęs Miglius Astrauskas, pakeitęs dėl asmeninių priežasčių išvykusį ispaną Jose Luisą Villanuevą.
„Tiek man, tiek „Dragūnui“ vienuoliktas titulas – neeilinis skaičius“, – sakė 11 aukso medalių su savo miesto ekipa iškovojęs Arvydas Bučius.
Laukia darbymetis
Bronzą pelnė Alytaus „Varsa-Stronglasas“ – mažajame finale 2:0 (36:30 ir 28:20) įveikė „Vilnių“.
Nuo 1990-ųjų aukščiausioje lygoje rungtyniaujantis Alytaus klubas medalius iškovojo devintą kartą, o auksu džiaugėsi 2016-aisiais.
„Išgyvenome kartų kaitą, nors ji dar ir dabar nesibaigė. Reikėjo iš naujo formuoti komandą, ieškoti, kurie žaidėjai gali tinkamai pakeisti išėjusius lyderius, – dalijosi mintimis „Varsą-Stronglasą“ treniravęs Egidijus Petkevičius. – Vasarą vėl laukia sunkus uždavinys – suburti dėl medalių pajėgų kovoti kolektyvą.“
Devynis sezonus vyriausiuoju treneriu dirbęs E. Petkevičius nusprendė pasitraukti iš šių pareigų, bet liks specialistų štabe ir klubo administracijoje.
„Vilniaus“ rankininkai ketvirtfinalyje 2:1 (34:28, 28:33 ir 39:38) eliminavo Kauno „Granitą-Karį“.
Laimėjome užtikrintai, nes tikėjome, kad galime tai padaryti.
Istorinis auksas
Rankininkių čempionatą pirmą kartą laimėjo vos trečius metus gyvuojanti Panevėžio „Kova“.
Trenerės Lauros Salamanavičės vadovaujama komanda finale 3:0 (27:26, 26:21 ir 32:27) pranoko trejų pastarųjų metų šalies čempionę Kauno rajono „Cascadą-Garliavą SC“.
„Laimėjome užtikrintai, nes tikėjome, kad galime tai padaryti. Garliavietės jau ne tos sudėties, su kuria laimėjo pastaruosius čempionatus. Patirtis šįkart buvo mūsų koziris. Iš varžovių tikėjomės staigmenų, nes joms nebebuvo kur trauktis, bet šįkart viskas susiklostė mūsų naudai“, – komentavo L. Salamanavičė.
2024 m. panevėžietės užėmė šeštą vietą, pernai iškovojo bronzos medalius, o šį sezoną laimėjo Lietuvos rankinio federacijos (LRF) taurę.
Iškart po pergalingo finalo Panevėžio miesto merė Loreta Masiliūnienė komandai įteikė 50 tūkst. eurų čekį.
„Panevėžietės tikrai vertos čempionių titulo. Per kelerius metus „Kova“ greitai užaugo ir tapo stipri. Mes džiaugiamės sunkiai iškovota antra vieta, nes visas sezonas buvo labai sunkus ir daug aplinkybių lėmė galutinį rezultatą“, – sakė karjerą Garliavos komandoje užbaigusi Emilė Aglinskaitė.
Lūkesčiai buvo didesni
Bronzos medalius iškovojo Vilniaus „Eglės“ rankininkės, mažajame finale 2:0 (32:31 ir 38:35) palaužusios Kauno žalgirietes.
„Mačas buvo itin atkaklus, tad labai smagu jį laimėti. Bronza vainikavo visą mūsų sezoną, nors lūkesčiai buvo didesni. Deja, komandą negailestingai išretino traumos ir turėjome verstis net be penkių žaidėjų“, – reziumavo „Eglės“ treneris Karolis Kaladinskas.
Sportininkės karjerą baigė „Eglės“ senbuvė Rita Rakauskienė, sostinės klubui atstovavusi net 16 sezonų, Lietuvos čempionate pelniusi 5 sidabro ir 3 bronzos medalius.
Be šalies čempionato trofėjų likusi „Žalgirio“ ekipa šį sezoną laimėjo Baltijos lygos varžybas. Kaunietės pusfinalyje 37:31 nugalėjo Kauniaineno GrIFK (Suomija) komandą, finale 26:22 – garliavietes.
Naujausi komentarai