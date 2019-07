Europos kartingo čempionate – geriausias lietuvio rezultatas istorijoje

4-ojo Europos čempionato etapo lenktynėse Prancūzijoje sėkmė nuo lietuvio buvo nusisukusi. Dėl variklio gedimo kvalifikacinių važiavimų metu K. Šikšneliui neišėjo parodyti gero rato įveikimo laiko. Todėl visuose įskaitiniuose važiavimuose jam teko startuoti iš paskutinės pozicijos. Juose Kajus buvo greitas, tarp trijų greičiausių sportininkų pagal rato įveikimo laikus, bet visus važiavimus baigė nepakildamas aukščiau 14-os pozicijos, tad į finalą jis nepapuolė. Tačiau lietuvių lenktynininkui padėjo puikūs pasirodymai ankstesniuose etapuose – susumavus visų CIK-FIA Europos kartingo čempionato etapų rezultatus K. Šikšnelis galutinėje įskaitoje užėmė 10 vietą tarp „OK-Junior“ techniką pilotavusių sportininkų!

Visą šių metų Europos čempionato sezoną Kajus demonstravo vis gerėjantį važiavimo tempą, vis aukštesnius rezultatus. Štai 3-iojo čempionato etapo lenktynių Švedijoje jis lipo ant nugalėtojų pakylos – finišavo trečias. Po trijų Europos čempionato etapų bendroje įskaitoje K. Šikšnelis užėmė 8-ą vietą iš daugiau nei 80-ies sportininkų.

Europos čempionate Kajus šiais metais lenktyniauja su švedų komanda „Ward racing“. Tai Europos ir pasaulio čempionai. Be to sportininkas treniruotėse dirba su viena ryškiausių Lietuvos kartingo pasaulio žvaigždžių – Europos KZ2 klasės čempionu Simu Juodviršiu. Be Europos kartingo čempionato varžybų K. Šikšnelis šiais metais dalyvauja „CIK-FIA Karting Academy Trophy“ ir „WSK Super master series“ varžybose, Suomijos čempionate, o gimtinėje kovoja „BMW Lietuvos kartingo čempionate“. Na o svarbiausias jo metų startas bus Pasaulio čempionato varžybos.