Europos čempionato medalį nukalė Kaune ir Bergene

Parvežė tris trofėjus

Bulgarijos sostinėje Sofijoje įvykusiame Europos jaunimo (iki 19 metų) bokso čempionate Kauno sporto mokyklos "Gaja" auklėtinis G.Savickas įveikė du varžovus, patyrė vieną nesėkmę ir buvo apdovanotas bronzos medaliu.

Vytauto Sinkevičiaus treniruojamas vaikinas svorio kategorijos iki 81 kg grupėje 5:0 nugalėjo vengrą Danielį Baracsi, ketvirtfinalyje tokiu pat rezultatu – čeką Maximą Schejbalą, tačiau pusfinalyje 1:4 pripažino Lukos Matčutadzės iš Sakartvelo pranašumą.

"Gabrielius būtų pasirodęs sėkmingiau, tačiau truputį negalavo, be to, per pusfinalio dvikovą varžovas vėl prakirto anksčiau sužeistą ir jau apgydytą nosį", – sakė V.Sinkevičius.

Iš Sofijos mūsų šalies rinktinė parsivežė dar du medalius.

Merginų grupėje auksą iškovojo Panevėžio Raimondo Sargūno sporto gimnazijos auklėtinė Gabrielė Diekontaitė (iki 75 kg), bronzos – pasvalietis Aras Dudėnas (iki 91 kg).

Po vieną varžovą įveikė "Gajos" auklėtiniai kauniečiai Lukas Simonavičius (iki 56 kg), Erikas Laurikietis (iki 64 kg), Romanas Kudriavecas (iki 69 kg), pergalių skonio nepatyrė Nedas Gudomskas (iki 60 kg) ir Lukas Kamnevas (iki 75 kg).

Atstovavo ir Norvegijai

G.Savickas dirbti su treneriu V.Sinkevičiumi pradėjo tik 2018-aisiais.

Iš Kauno į Norvegiją išvykusių kauniečių Rimos ir Narimanto Savickų sūnus anksčiau domėjosi kikboksu, atstovavo Norvegijos rinktinei Europos jaunučių ir jaunių čempionate, pasaulio čempionate Dubline (Airija) iškovojo bronzos medalį, o Skandinavijos šalių čempionate – sidabro.

2017-aisiais G.Savickas (stovi antras iš kairės) atstovavo Norvegijos jaunių kikbokso rinktinei kickboxing.no nuotr.

Gabrieliaus galimybes itin palankiai vertino Bergeno kikbokso klubo treneris, žinomas kovos menų meistras Felipė Valdesas Carteris.

Norvegijos kikbokso federacija 2016-aisiais yra apdovanojusi G.Savicką ryškiausio "Metų talento" prizu.

Per vasaros atostogas Kaune jaunasis sportininkas kovos paslapčių mokėsi pas žinomus klubo "Otso Gym" trenerius – Tadą Rimkevičių (Lokį) ir Saulių Šeškevičių.

Trenerio nenuvylė

"Su Gabrieliumi ir jo tėčiu Narimantu mane supažindino buvęs boksininkas Romas Lukošius. Pasikalbėjome, surengėme jaunuolio peržiūrą bokso ringe. Įsitikinau, kad Gabrieliaus potencialas – daug žadantis. 2018-ųjų rugpjūtį pakviečiau į pirmą bendro fizinio rengimo stovyklą", – dalijosi prisiminimais V.Sinkevičius.

G.Savickas netrukus nudžiugino trenerį pergalėmis: pirmiausia – rugsėjį tradiciniame tarptautiniame Ričardo Tamulio jaunių turnyre, po to – per varžybas Vokietijoje.

2019-ųjų balandį Lietuvos jaunimo (17–18 m.) čempionato finale G.Savickas 4:1 privertė kapituliuoti 2018 m. šalies jaunių čempioną Gelmių Adomkevičių.

"Po šių varžybų Gabrielius grįžo į Norvegiją, susitvarkė mokslų reikalus ir atvyko į tarptautinį Dano Pozniako bokso turnyrą Vilniuje, kur užėmė trečią vietą. Nuo gegužės pabaigos sportavo Kaune. Labai naudinga buvo Lietuvos bokso federacijos (LBF) viceprezidento Nerijaus Strazdo iniciatyva Kačerginėje surengta treniruočių stovykla, kuriai vadovavo treneris Marius Palionis", – papasakojo V.Sinkevičius.

G.Savickas triumfavo ir rugpjūtį įvykusiame R.Tamulio jaunimo bokso turnyre.

Dirbo savarankiškai

"Gabrieliui sudarydavau labai konkretų individualų treniruočių planą, kurį jis privalėjo savarankiškai įvykdyti būdamas Norvegijoje. Numatydavome net tai, koks turėtų būti širdies pulsas didesnių krūvių metu. Bendravome ir telefonu, ir elektroniniais laiškais, keisdavomės pratybų vaizdo įrašais. Kai atvykdavo į Kauną, jo sportinė forma nekeldavo abejonių. Iki šiol nė karto mūsų pasitikėjimas vieno kitu nesusvyravo", – teigė V.Sinkevičius.

G.Savicko iškovota Europos jaunimo bokso čempionato bronza – reikšmingas Kauno sporto įvykis.

Pastarąjį kartą šios amžiaus grupės trofėjus į Kauną parvežtas 2013-aisiais, kai Roterdame (Nyderlandai) taip pat bronzą pelnė buvęs V.Sinkevičiaus auklėtinis Vytautas Tamošiūnas.

Jei laimėsi – bus sumokėta!

Tačiau V.Sinkevičius papasakojo ir apie kitą bokso – olimpinės sporto šakos – pusę.

"Iki Europos čempionato likus mažiau nei mėnesiui iš jaunimo bokso rinktinės vyriausiojo trenerio Vido Bičiulaičio sužinojau, kad LBF finansuos tik jo paties bei jo vieno auklėtinio ir varžybų teisėjo išlaidas, o kiti komandos nariai į Sofiją vyks savo lėšomis, – sakė V.Sinkevičius. – Į pastabą, kad anksčiau kalbėta, jog federacija sumokės už trijų geriausiai pasirodžiusių boksininkų akreditavimą, man atsakė: taip, federacija grąžins pinigus tiems, kurie iškovos dvi pergales arba laimės medalį.

Kaip dažnai iš kasmet vykstančių Europos jaunimo bokso čempionatų mūsiškiai grįžta su medaliais ar iškovoję bent dvi pergales? Statistika – tikrai ne sportininkų naudai. Nejaugi ji ir paskatino sugalvoti tokias sąlygas?

Vieno asmens akreditacija Sofijoje kainavo 540 eurų. G.Savickas, kaip ir kitas mano auklėtinis L.Simonavičius, tikriausiai būtų praleidę Europos čempionatą, jeigu ne geranoriška jų artimųjų bei buvusių boksininkų, verslininkų, sporto mokyklos "Gaja" vadovų parama. O juk dalyvavimas pasaulio ir Europos čempionatuose – būtent LBF prerogatyva!"

V.Sinkevičius patvirtino "Kauno dienai", kad LBF jau sugrąžino 540 eurų G.Savickui.

"Anksčiau LBF finansuodavo tuos pasaulio ar Europos čempionatuose dalyvaujančius boksininkus, kurie per metus surinkdavo daugiausiai reitingo taškų. Nekildavo jokių nesusipratimų. O dabar? Kaip sakoma, žaidimo taisyklės – tik prieš pat žaidimą, kai jau nėra kur trauktis. Be to, sėkmę ringe jau iš anksto gali nulemti nepalankūs burtai: teks itin stiprus priešininkas – ir po pirmos dvikovos galima krautis lagaminus namo, nors daug laiko ir sveikatos įdėta ruošiantis varžyboms", – svarstė daugiau nei 35-erius metus treneriu dirbantis V.Sinkevičius.

Jo treniruojami G.Savickas ir L.Simonavičius jau pradeda ruoštis 2020 m. Europos jaunimo bokso čempionatui, kuriame 1–6 vietas užėmę boksininkai iškovos teisę dalyvauti pasaulio jaunimo bokso čempionate.

Pastangos: Gabrielius jau ne vienu trofėjumi nudžiugino trenerį V.Sinkevičių bei savo artimuosius ir draugus.