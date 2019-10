Dziudo aistros – ne ant tatamio

Per Kaune surengtą atvirą Lietuvos dziudo čempionatą akistatos vyko ne vien ant tatamio – buvo surengta protesto akcija, nesutariančių stovyklų atstovai mėgino išsiaiškinti konflikto priežastis.

Kreipėsi ir į IJF

Lietuvos dziudo federacijos (LDF) ir jos prezidento Vigmanto Sinkevičiaus oponentai varžybų išvakarėse išplatino viešą pareiškimą.

"Protesto akcija – svarbus žingsnis, norint atkreipti dėmesį į susikaupusias ir nesprendžiamas problemas bei LDF prezidento autoritarinį valdymą, dziudo sportininkų ir trenerių ignoravimą, – rašoma atvirame laiške, kuris, be kita ko, adresuotas Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministrui Algirdui Monkevičiui bei viceministrei Kornelijai Tiesnesytei, Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkui Kęstučiui Smirnovui, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentei Dainai Gudzinevičiūtei, šalies miestų ir rajonų sporto mokyklų bei sporto centrų vadovams. – LDF prezidentas ir jo komanda (vykdomojo komiteto nariai) ne tik nebendrauja ir nereaguoja į dziudo bendruomenės (LDF narių – klubų, trenerių ir didelio meistriškumo sportininkų) prašymus, klausimus ir sprendimus atsiribodama tylos siena, bet piktybiškai daro priešingai, demonstruodami nebaudžiamumą. "

Teigiama, kad Tarptautinei dziudo federacijai (IJF) išsiųstas laiškas su Lietuvos trenerių ir sportininkų parašais bei prašymu dėl susidariusios situacijos leisti dalyvauti Europos ir pasaulio čempionatuose ne su LDF, bet su IJF vėliava.

"Sportą kuruojančios institucijos negali kištis į visuomeninių organizacijų veiklą, o tuo naudodamasi LDF toliau vykdo žlugdančius dziudo sportą ir bendruomenę veiksmus, švaisto biudžetines lėšas (prašymai LDF nariams leisti susipažinti su LDF finansine veikla buvo ignoruoti, iš LDF įstatų jau senokai dingo punktas apie revizijos komisiją, tad LDF finansai valdomi neskaidriai), Lietuvos dziudo treneriai ir sportininkai reikalauja LDF prezidento ir jo komandos atsistatydinimo (balsavimo metu perrinkti prezidento neįmanoma, nes LDF nariai yra LDF prezidento valdomos organizacijos, neturinčios sportininkų, tačiau turinčios balso teisę)", – teigiama kreipimęsi.

Tarp jį pasirašiusiųjų – dziudo treneriai bei sportininkai Petras Vinciūnas, Juozas Imenickas, Zenius Vencevičius, Lolita Dudėnienė, Ričardas Balta, Marius Paškevičius, Karolis Bauža, Marius Labalaukis, Santa Pakenytė, Rokas Nenartavičius.

Akcija per varžybas

Penktadienį, prasidėjus protesto akcijai, Nacionalinės dziudo asociacijos (NDA), kuriai vadovauja olimpietis M.Paškevičius, "Facebook" paskyroje buvo paskelbti reikalavimai LDF prezidentui V.Sinkevičiui.

Pokalbis: LDF prezidentas V.Sinkevičiaus (dešinėje) ir jo oponentai buvo susėdę prie vieno stalo.

"Suprask, Vigmantai Sinkevičiau, kad vadovas nėra valdovas. Moralė yra aukščiau už asmenines ambicijas. LDF privalo: pašalinti visas kliūtis visoms dziudo organizacijoms, norinčioms įstoti į federaciją; pakeisti federacijos įstatus, kad jie atitiktų demokratinės organizacijos normas; demokratiniu būdu išrinkti naują federacijos vadovybę", – skelbė NDA.

Plakatai su šiais reikalavimais buvo iškelti ir sporto salėje, kur vyko atviras Lietuvos dziudo čempionatas.

Laukia pagrįstų argumentų

LDF prezidentas V.Sinkevičius susitiko su protesto akcijos organizatoriais.

"Dažniausiai reaguoju į kritiką, galiu net iš savęs pasijuokti. Tačiau kritika turi būti argumentuota, santykiai tarp oponentų – civilizuoti, – sakė V.Sinkevičius. – Manau, kad kai kurie mūsų oponentai tiesiog pasiklydo tarp įstatymų. LDF įstatai – ne šiaip kažkieno surašyti postulatai, šį dokumentą yra patvirtinęs notaras. LDF – vienintelė šalyje dziudo organizacija, kurią pripažįsta Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, IJF. Natūralu, kad demokratinėje organizacijoje yra pozicija ir opozicija. Kažkas užaugo, nori būti lyderiais, bet turime elgtis pagal įstatymus. Sakyti, kad viskas yra blogai – kvaila ir neargumentuota. Nepatinka vadovai? Yra rinkimai, per juos galima viską išsiaiškinti, pasirinkti kitokią veiklos kryptį. Sako, nepriimame į federaciją jaunų klubų, esą per didelis įstojimo mokestis, tačiau jis – ne kieno nors užgaidų rezultatas, jį per visuotinį narių susirinkimą patvirtino pati dziudo bendruomenė. Lietuvos dziudo istorijoje buvo aukso amžius, dabar rezultatai – kuklesni, bet tai natūralus procesas bet kurioje sporto šakoje. Kita vertus, federacijos prievolė – administruoti, ji neruošia sportininkų. Tačiau mes gerai žinomi pasaulyje, Kaune surengtas Europos jaunių čempionatas – tarp sėkmingiausių EJU renginių, gerai užsirekomendavo kiti Lietuvoje organizuojami tarptautiniai turnyrai. Girdžiu, esą nesikalbame su bendruomene. Paklausiau opozicijos lyderio M.Paškevičiaus: kodėl nepaskambini, susitiktume pasikalbėti. Jis atsakė: tai tu man skambink."

Anot LDF generalinės sekretorės Justinos Stalionės, pretenzijos dėl neva švaistomų biudžeto lėšų – nepagrįstos.

"Atliktas auditas, mus patikrino visos atsakingos institucijos ir nepateikė nė vieno priekaišto. Kiekvienas centas suskaičiuotas ir išleidžiamas konkrečioms, tikslinėms programoms", – pabrėžė J.Stalionė.

"Dziudo bendruomenė pavargo nuo nedemokratinio valdymo. Nesakyčiau, kad ji – suskilusi, tiesiog viena dalis nepagrįstai palikta už ribos", – po susitikimo su V.Sinkevičiumi ir kitais LDF atstovais kalbėjo M.Paškevičius.

"LDF prezidentas užsibuvo šioje kėdėje, o sporto rezultatai vis prastėja", – sakė olimpietis K.Bauža.