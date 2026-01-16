Dvyliktasis Dakaro ralio etapas: finišas – jau arti

Kaip praneša organizatoriai, dalyviai praleido naktį Al Henakiyah mieste ir šiandien tęs kelionę link Yanbu, kur sausio 3 d. prasidėjo Dakaro ralis, ir po 720 kilometrų (įskaitant 311 kilometrų greičio ruožą) pasieks stovyklą.
Rokas Baciuška pabrėžia, kad nors finišas netoli, vis dar reikia neprarasti šalto proto ir susikoncentruoti.
„Priešpaskutinis Dakaro ralio etapas. 311 km priešakyje. Kai atvyksti į Dakarą, kartais atrodo, kad tai niekada nesibaigs. Bet diena po dienos, etapas po etapo – ir mes jau visai netoli finišo. Darbas dar nebaigtas. Fokusas, kantrybė ir šaltas protas“, – rašė R. Baciuška.
Motociklininko Nerimanto Juciaus šiandienos planas – paprastas.
„Šiandien – dvyliktasis etapas. Trasa bus įdomesnė nei vakar: daugiau techninių ir sudėtingų sekcijų. Planas paprastas – važiuoti atsargiai, stabiliai ir be klaidų. Susimatome Yanbu, ten, kur viskas ir prasidėjo“, – rašė N. Jucius.
