 Dvi Lietuvos paplūdimio tinklinio poros tęsia fantastišką žygį elitiniame turnyre Brazilijoje

Dvi Lietuvos paplūdimio tinklinio poros tęsia fantastišką žygį elitiniame turnyre Brazilijoje

2025-12-05 20:54 kauno.diena.lt inf.

Itapemoje (Brazilijoje) vykstančiame paskutiniame šių metų „Beach Pro Tour Elite“ serijos paplūdimio tinklinio turnyre puikų pasirodymą pratęsė dvi Lietuvos poros.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Ieva Vasiliauskaitė ir Erika Kliokmanaitė bei Ieva Dumbauskaitė su Gerda Grudzinskaitė tapo grupių nugalėtojomis ir pelnė tiesioginius kelialapius į antrąjį atkrintamųjų varžybų ratą.

Tik po kvalifikacijos į pagrindinį turnyrą patekusios ir žemiausią reitingą turinčios I. Vasiliauskaitė ir E. Kliokmanaitė A grupės finale penktadienį 2:0 (21:18, 22:20) įveikė Ukrainos seseris Inną ir Iryną Machno.

D grupės finale I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė 2:0 (21:19, 21:16) nugalėjo braziles Hegeilę Almeidą dos Santos ir Vitorią Rodriguez.

Šie du Lietuvos duetai jau pateko tarp 12 stipriausių turnyro komandų ir lauks savo būsimų varžovių.

Į atkrintamąsias varžybas nepavyko prasibrauti Monikai Paulikienei ir Ainei Raupelytei. Jos C grupės rungtynėse dėl trečiosios vietos 0:2 (21:23, 15:21) nusileido ispanėms Sofiai Izuzquizai ir Anai Vergarai.

M. Paulikienė ir A. Raupelytė galutinėje rikiuotėje užėmė 19-ą vietą. Už tai jos atiteko 380 pasaulio reitingo taškų ir 2500 JAV dolerių.

Bendrą paplūdimio tinklinio turnyro Brazilijoje prizų fondą sudaro 400 tūkst. JAV dolerių.

Šiame straipsnyje:
Ieva Vasiliauskaitė ir Erika Kliokmanaitė
Beach Pro Tour Elite
Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų