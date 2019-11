„Dragūnas“ palaužė „Granitą-Karį“

Drausmingai žaidęs „Dragūnas“ per aštuoniolika pirmojo kėlinio minučių sumetė keturiolika įvarčių, o praleido – vos keturis. Greitai ir tiksliai puolę dragūniečiai „Granitui-Kariui“ neleido atsikvėpti. Per likusį kėlinio laiką kauniečiai stengėsi priartėti, tačiau Klaipėdos ekipa išsaugojo dviženklę persvarą.

Antrajame kėlinyje žaidimas buvo klampesnis, lėtesnis, netrūko ir klaidų.

„Dragūnui“ pavyko išlaikyti susikaupimą, tačiau Luko Feoktistovo treniruojami varžovai ėmė labiau spausti, bandydami sumažinti savo atsilikimą.

Beveik visą antrąjį kėlinį „Dragūnas“ išlaikė dešimties įvarčių persvarą. Iki rungtynių pabaigos likus 5 minutėms „Granitui“ buvo pavykę kiek priartėti (31:24).

Tačiau paskutinėmis minutėmis surengtos taiklios Lauryno Simonavičiaus, Gabrieliaus Virbausko ir Deivido Virbausko atakos bei realizuotas 7 metrų baudinys leido „Dragūnui“ pasipildyti savo čempionato taškų kraitį.

„Granito-Kario“ komandos kapitonas Tadas Bučinskas teigė, kad pralaimėjimą nulėmė duobė pirmajame kėlinyje.

„Pagal rezultatą matome, kad per daug praleista. Patys neišpildėme progų. Matėme „Dragūno“ rungtynes prieš KTU, žiūrėjome vaizdo įrašą, darėme viską tą patį, tik nepavyko apsiginti. Jie rengė greitas atakas, o paskui jau jautėsi nuovargis, pasidarė sunkiau gintis. Dėl to sunku ir pulti, kai nuovargis drasko. Tiesiog per klaidas pralošėme. Dešimt įvarčių atlošti yra labai sunku. Išėję į aikštelę pradėjome daryti klaidas iš niekur. Atrodo, kad psichologiškai nesusitvarkėme su įtampa“, – komentavo kauniečių kapitonas.

Lietuvos rankinio lygoje Klaipėdos klubas žengia antras, po pirmaujančios Vilniaus „Šviesos“. Kauno „Granitas-Karys“ rikiuojasi penktas.