Dar vienas sėkmingas biatlonininkių startas: karjeros rekordą pasiekė ir Traubaitė

Oberhofe (Vokietija) prasidėjusiame ketvirtame pasaulio biatlono taurės etape ketvirtadienį vyko sprinto varžybos, kuriose dviem Lietuvos biatlonininkėms pavyko iškovoti teisę startuoti persekiojime, o trečiajai iki šio tikslo pritrūko vos 8,3 sek.

Pagal komandinius Nacijų taurės taškus mūsiškės antrose lenktynėse iš eilės užėmė 11 vietą, už nugarų palikusios ne tik tiesiogines konkurentes dėl olimpinių kelialapių, bet ir elitui priklausiančias švedes bei čekes.

7,5 km distancijoje karjeros rekordą užfiksavo 41 vietą užėmusi Judita Traubaitė. 24-erių vilnietė suko vieną baudos ratą (šaudymas 0+1), o nuo pajėgiausiųjų 40-uko bei pirmųjų įskaitinių taškų karjeroje ją skyrė vos 0,5 sek.

„Sąlygos buvo sudėtingos, lijo lietus jau per visą apšilimą. Kiaurai permirkome, po to reikėjo persirengti, bet man taip ir nepavyko pilnai atšilti iki starto. Net keista, nes trasoje atrodė, kad normali temperatūra, viskas gerai, bet tiek prieš pat startą, tiek po finišo atrodė, jog vis dar esu sušalusi, – komentavo J.Traubaitė. – Be lietaus dar buvo stiprus vėjas, užeidavo gūsiais. Man tai pasijautė šaudant gulint, prieš ketvirtą šūvį padariau ilgesnę pauzę, nes laukiau, kol praeis gūsis. Šiuo atveju tai pasiteisino.“

Po antro šaudymo Ruslano Nikitino auklėtinė rikiavosi netgi 27-a, tačiau per paskutinį ratą išsilaikyti 40-uke jai nepavyko: didelę įtaką tam darė vėjas.

„Trasoje vėjas irgi labai jautėsi, su tokiu starto numeriu buvo aišku, kad paskutinį ratą tikriausiai teks vienai važiuoti, antrą ratą irgi daugmaž taip išėjo. Jautėsi, kad paranku turėti žmogų priešais, ypač paskutinėje trasos atkarpoje. Kai važiavau trečiame rate, labai stiprus vėjo gūsis papuolė ties trasos užsisukimu ir atrodė, kad greičiau nuneš atgal nei pajudėsiu į priekį“, – prisiminė J.Traubaitė.

Trečius metus biatlono varžybose dalyvaujanti orientacininkė demonstravo itin gerą sportinę formą lapkritį vykusiose Norvegijos sezono atidarymo varžybose, tačiau po jų sekė prastesni nei tikėtasi pasirodymai planetos taurės etapuose Kontiolahtyje bei Hochfilcene. Sėkmingesnis sportininkei buvo prieš Kalėdas Ansi Le Gran-Bornane (Prancūzija) vykęs etapas, kurio sprinte ji buvo 54-a.

„Smagu tikrai, kad pagaliau vieta geresnė, lyginant su kitomis šiame sezone, bet gal dėl tų taškų šiek tiek ir gaila. Šiaip esmės nekeičia 40 ar 41-a, bet labiausiai gaila dėl paskutinio rato, kiek ten tų vietų pasimetė per paskutines atžymas. Nežinau, ar pas slydimas buvo toks, kokio norėčiau, nes kai darėme stovyklą po Naujųjų metų atrodė, kad nesivažiuoja. Bet vieta pagaliau geresnė, tai smagu“, – sakė J.Traubaitė.

Stabiliai aukštus rezultatus ir toliau demonstruoja Lidija Žurauskaitė: sprinto rungtyje ji užėmė 43 poziciją (0+2). Gruodį Prancūzijoje karjeros rekordą užfiksavusi Natalija Kočergina šįkart liko 65-a (2+1) tarp 97 biatlonininkių.

Varžybų nugalėtoja tapo taikliai šaudžiusi prancūzė Paula Botet, kuri 31,1 sek. aplenkė norvegę Maren Kirkeeidę (1+0) bei 35 sek. – bulgarę Mileną Todorovą (0+1).

Bendros įskaitos lydere lieka vokietė Franziska Preuss (578 tšk.), tuo tarpu N.Kočergina klasifikuojama 61-a (16 tšk.), o L.Žurauskaitė – 66-a (14 tšk.).

Nacijų taurės įskaitoje lietuvės vis labiau įsitvirtina 20-uke, nuo 21-oje vietoje esančių kazachių turinčios jau 225 taškų pranašumą. Jei mūsiškėms pavyks išlaikyti ar pagerinti užimamą poziciją, 2026-ųjų Milano-Kortinos olimpinėse žaidynėse pirmą kartą dalyvaus Lietuvos moterų estafetės komanda.

Penktadienį sprinto rungtyje Oberhofe varžysis vyrai, tuo tarpu persekiojimo lenktynės vyks šeštadienį.