Dakaro ralyje – antrasis maratoninis etapas: Baciuška pirmauja „Stock“ klasėje

2026-01-14 09:55 kauno.diena.lt inf.

Trečiadienį prasidėjo dešimtoji Dakaro ralio diena. Dalyviai ir toliau rungiasi antrajame maratoniniame etape.

Kaip pranešė organizatoriai, dalyviai išvyko iš bivako, kur praleido naktį spartietiškomis sąlygomis dykumos viduryje.

Kitas sustojimas – Biša, esanti už 420 kilometrų.

Šiame etape dalyvių laukia aštrios smėlio kopos.

Šios dienos etapas sudarytas iš 420 kilometrų greičio ruožo ir papildomų pervažiavimo atstumų. Motociklininkų maršrutas – apie 368 km, o bendrai visas kelias siekia apie 470 km.

10.20 val.: Rokas Baciuška po 91 km „Stock“ klasėje – pirmas. 

10.25 val.: Aleš Loprais vėl pirmauja sunkvežimių kategorijoje po to, kai 91 kilometre 26 sekundėmis atsiliko nuo agresyvaus Vaidoto Žalos.

Čekas 121 kilometre atsilieka nuo lietuvio 46 sekundėmis. Tai – nuožmi kova dėl etapo pergalės.

