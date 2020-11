D. Rapšiui klaida nesutrukdė iškovoti pergalę

Startai – šiandien ir rytoj

Rytoj Budapešte (Vengrija) finišuos ISL reguliarus sezonas ir paaiškės pusfinalio dalyvių sudėtys.

Vieno iš keturių kelialapių į finalą sieks ir "Energy Standard" komanda, kurios gretose – mūsų šalies olimpiečiai D.Rapšys, S.Bilis ir A.Šidlauskas.

Šiandien mūsiškių laukia devinto varžybų etapo startai. "Energy Standard" plaukikai "Duna" arenos baseine lenktyniaus su Budapešto "Iron", Toronto "Titans" ir Tokijo "Frog Kings" sportininkais.

Apsiskaičiavau, kiek liko metrų plaukti. Kai komanda ėmė šaukti, supratau – dar ne finišas, liko dar 50 m.

Dešimtame etape kovos Romos "Aqua Centurions", San Fransisko "Cali Condors", Los Andželo "Current" ir Londono "Roar" ekipos.

Po aštuonių etapų pirmauja 12 įskaitinių taškų surinkusi "Cali Condors" komanda. Arčiausiai jos – po 11 tšk. pelniusios "Energy Standard" ir "Roar".

Toliau rikiuojasi "Current" ir "Iron" (po 9 tšk.), "Frog Kings" ir "Titans" (po 7 tšk.), Niujorko "Breakers" (6 tšk.), Vašingtono "Trident" (5 tšk.) ir "Aqua Centurions" (3 tšk.).

Sustojo per anksti

"Daugiau juokelių, tikiuosi, nebus", – po aštunto etapo varžybų sakė D.Rapšys.

Lietuvos plaukimo rinktinės lyderis vėl laimėjo dvi rungtis – 200 m ir 400 m laisvu stiliumi (rezultatai – atitinkamai 1 min. 42,42 sek. ir 3 min. 40,83 sek.) bei pelnė "Energy Standard" komandai 22 taškus.

Neįprastai susiklostė 400 m plaukimas.

Įveikęs 350 m D.Rapšys sustojo, manydamas, kad jau finišavo. Greitai suvokęs klaidą lietuvis vėl pasileido pirmyn ir galiausiai laimėjo rungtį.

"Sumaniau pažiūreti, kur mano konkurentai, – juokavo D.Rapšys ir surimtėjęs pridūrė: – Man dar nebuvo taip atsitikę – apsiskaičiavau, kiek metrų liko plaukti. Gerai, kad turiu puikią komandą, kuri iškart ėmė šaukti ir mosikuoti rankomis! Tada tikrai supratau, kad dar ne finišas, o kažkas ne taip, kad liko dar 50 m."

Tačiau Dano persvara prieš konkurentus buvo tokia, kad net ir stabtelėjęs vis tiek aplenkė antrą vietą užėmusį amerikietį Zane Grothe (3 min. 40,93 sek.).

Galimybė užsidirbti

S.Bilio indėlis į "Energy Standard" taupyklę – 6,5 tšk., A.Šidlauskas surinko 4 tšk.

Simonas 100 m laisvu stiliumi nuplaukė per 47,79 sek. ir užėmė šeštą vietą. Be to, panevėžietis su "Energy Standard" dalyvavo vyrų estafetėje 4 po 100 m laisvu stiliumi (Paryžiaus komanda finišavo antra).

Andrius 200 m krūtine įveikė per 2 min. 7,06 sek. ir užėmė penktą vietą.

Tarp naudingiausių "Energy Standard" plaukikų D.Rapšys – devintas (iš viso 67 tšk.), S.Bilis – 22-as (27 tšk.), A.Šidlauskas – 30-as (4 tšk.). Lyderiai – Siobhan Haughey (Honkongas, 140,50 tšk.), Chadas le Closas (Pietų Afrikos Respublika, 117,50 tšk.) ir baltarusis Ilja Šymanovičius (116,00 tšk.).

"ISL formatas labai įdomus, tai komandų varžybos, todėl kai kada kolektyvo rezultatai svarbesni už asmeninius", – teigė D.Rapšys.

Šį ISL sezoną D.Rapšys jau uždirbo 13,6 tūkst. JAV dolerių, o S.Bilis – 4,4 tūkst. JAV dolerių.