Čempionės ir čempionai dėl trofėjų nekovos

Garliaviečių nesėkmė
Trofėjaus sieks Vilniaus „Eglės“, Kauno „Žalgirio“, Klaipėdos „Dragūno“ ir Panevėžio „Kovos-PSC/RSSG“ rankininkės.
Lietuvos čempionė Kauno rajono „Cascados-Garliavos SC“ komanda netikėtai suklupo ketvirtfinalyje – 28:32 ir 24:31 nusileido panevėžietėms.
„Jautėsi, kad garliavietės – nukraujavusios: klubą paliko kelios žaidėjos, varžovės neturi lygiaverčių keitimų. Jų bėdos tapo mūsų pranašumu. Rungtyniavome kokybiškiau, o Garliavos ekipa dar tik bando iš naujo rasti savo žaidimą“, – sakė Panevėžio rankininkių žaidžiančioji trenerė Laura Salamanavičė.
Tik 2023 m. įkurta „Kova“ šį sezoną debiutavo LRF taurės turnyre ir jau pirmu bandymu pateko į finalo ketvertą. Praeitą sezoną panevėžietės iškovojo Lietuvos čempionato bronzos medalius.
„Tai rodo, kad mūsų jaunas klubas eina teisingu keliu, dar turime resursų siekti aukščiausių rezultatų. Tai labai svarbu ir miestui, nes Panevėžyje moterų rankinio komanda buvo suburta po labai ilgos pertraukos. Kantrus darbas jau atsilygina rezultatais, bet svarbiausia, kad jaunimas augtų ir mums padėtų. Tyliai džiaugiamės, bet norisi vis daugiau“, – teigė L. Salamanavičė.
Kauno rajono rankininkės LRF taurę buvo iškovojusios 2011, 2020, 2021 ir 2023 m. Pernai triumfavo „Eglė“.
„Dragūną“ nustelbė „Šviesa“
Vyrų komandų finalo ketvertą sudarys Pasvalio „Pieno žvaigždės“, Alytaus „Varsa-Stronglasas“ ir Vilniaus „Šviesa“ bei „Vilnius“.
Daugkartinį šalies čempioną Klaipėdos „Dragūną“ ketvirtfinalyje eliminavo „Šviesos“ rankininkai – 38:36 ir 34:32.
„Antrą dvikovą laimėjome priešininkų tvirtovėje. Tai daug ką pasako apie komandos pajėgumą ir žaidėjų atsidavimą. Buvo gražu žiūrėti – sugrota kaip iš natų. Ką buvome sutarę, tą įvykdėme aikštėje. Labai džiaugiuosi, kad vyrai įtikėjo tuo, ką darome, ko siekiame“, – pagyras saviškiams žėrė „Šviesos“ treneris Gintaras Cibulskis.
„Nežinau, ar veikė nuovargis po pirmų rungtynių, ar nusiteikimas, kad vis tiek laimėsime. Pritrūko charakterio, organizuotumo, žaidėme po vieną“, – pripažino „Dragūno“ treneris asistentas Miglius Astrauskas.
Pergalingai rankininko karjerą baigė „Šviesos“ legenda tapęs Valdas Drabavičius, visus septyniolika sezonų atstovavęs tik šiai sostinės ekipai, su ja keturis kartus tapo Lietuvos čempionu, keturis kartus iškovojo LRF taurę.
„Dragūno“ rankininkai LRF taure džiaugėsi 2010, 2011, 2015, 2017, 2019, 2021, 2022, 2024 ir 2025 m.
Šiemet – trečias vadovas
Didelė tikimybė, kad LRF taures moterų ir vyrų komandoms įteiks laikinasis šios organizacijos vadovas Tadas Jansonas.
Europos rankinio federacijos (EHF) inspektoriui, Lietuvos rankinio lygos direktoriui, LRF vykdomojo komiteto nariui T. Jansonui prezidento pareigos patikėtos iki kitos LRF konferencijos, kurios data turėtų būti patvirtinta 2026 m. sausį.
Poreikį išrinkti naują laikinąjį LRF prezidentą inicijavo pokyčiai: iš šių pareigų atsistatydino viceprezidentas Andrius Urbonas, o kito viceprezidento LRF neturi, tad Vykdomasis komitetas privalėjo iš savo narių išsirinkti laikinąjį vadovą.
Šiemet balandžio 30-ąją LRF prezidentu ketverių metų kadencijai buvo išrinktas Valdymo koordinavimo centro vadovas Vidas Danielius, tačiau jau rugsėjį atsistatydino.
„Turime nedelsdami pasiraitoti rankoves ir kibti į darbus, nes jų laukia labai daug ir įvairiose rankinio vadybos srityse. Svarbiausias tikslas – užtikrinti sėkmingą nacionalinių Lietuvos rinktinių dalyvavimą pasaulio ir Europos čempionatų atrankos turnyruose. Šiam tikslui pasiekti esame sudarę išsamų veiksmų planą, tiek trumpalaikę, tiek ir ilgalaikę strategiją. Naujos idėjos ir laukiantys darbai jau aptarti su rankinio bendruomene ir sulaukė didelio palaikymo, todėl stengsimės kuo greičiau viską realizuoti. Užtikrinsime tvarų biudžetą, optimizuosime išlaidas, didinsime pajamas iš rėmėjų, valstybės paramos ir renginių, efektyviai valdysime lėšas, kursime ilgalaikes finansines strategijas, leisiančias federacijai augti ir stiprinti rankinio plėtrą Lietuvoje“, – tąkart žadėjo V. Danielius, o atsistatydinimo pareiškime nurodė, kad traukiasi „įvertinęs dabartinę situaciją ir asmeninius įsipareigojimus“.
V. Danielių buvo pakeitęs A. Urbonas.
