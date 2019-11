Boksininkų rinktinėje laukiamas ir E. Stanionis

Pavasarį – du turnyrai

Atrankos į 2020-ųjų olimpines žaidynes bokso turnyrai numatyti kitąmet kovą Londone ir gegužę Paryžiuje.

Penki Lietuvos rinktinės nariai, kurie juose dalyvaus, paaiškėjo po Kėdainiuose surengto šalies bokso čempionato. Tai aukso medalius iškovoję kauniečiai Edgaras Skurdelis (svorio kategorija iki 57 kg), Vytautas Balsys (iki 75 kg), Paulius Zujevas (iki 81 kg) ir Algirdas Baniulis (per 91 kg) bei vilnietis Tadas Tamašauskas (iki 91 kg).

"Tikimės, kad svorio kategorijos iki 69 kg atrankos varžybose jėgas išmėgins ir E.Stanionis. Kalbėjomės su juo apie tai, Eimantas sutiko atstovauti Lietuvai, – sakė V.Bružas. – Gruodžio 21-ąją JAV numatyta jo dešimtoji dvikova profesionalų ringe, po jos pradėsime rimtas derybas dėl E.Stanionio dalyvavimo ikiolimpiniuose turnyruose."

Vidas Bružas

2015-ųjų Europos čempionas E.Stanionis boksavosi Rio de Žaneiro olimpiadoje, o profesionalo karjerą pradėjo 2017-aisiais ir iki šiol laimėjo visas devynias dvikovas.

2016-aisiais Tarptautinė bokso mėgėjų asociacija (AIBA) leido dalyvauti olimpinėse žaidynėse ir profesionalams.

Konkurencija ikiolimpiniuose atrankos turnyruose Londone ir ypač Paryžiuje bus velnioniška.

Į darbą kibs sausį

"Ruošdamiesi pirmam atrankos turnyrui planuojame surengti tris treniruočių stovyklas: sausio mėnesį – bendro fizinio rengimo, o vėliau kitas dvi – Azerbaidžane arba Ukrainoje ir galiausiai – Anglijoje", – teigė V.Bružas.

Anot trenerio, mūsų boksininkų laukia itin sudėtingi išbandymai.

"Konkurencija turnyruose Londone ir ypač Paryžiuje bus velnioniška. Pirmiausia, 2020-ųjų olimpiadoje kovos ne dešimties, kaip ankstesnėse žaidynėse, bet aštuonių svorio kategorijų atstovai. Be to, dėl korupcijos skandalų AIBA vadovybėje buvo pakeistas atrankos formatas, iš jo eliminuotas šiemet Rusijoje vykęs pasaulio čempionatas. Tad į atrankos turnyrą Londone suplūs stipriausi europiečiai, o į Paryžių – tie, kuriems nepasiseks pirmieji bandymai, tačiau tarp jų jau bus ir kitų kontinentų – Azijos, Afrikos, Amerikos – atstovų", – pasakojo V.Bružas.

Lietuvos rinktinės sudėtis galės būti koreguojama atsižvelgiant į varžybų rezultatus ir kitas aplinkybes.

Pastarąjį kartą olimpiniu medaliu Lietuvos bokso bendruomenė džiaugėsi 2012-aisiais, kai bronzą pelnė Evaldas Petrauskas.

Išsidalijo medalius

Lietuvos čempionate buvo išdalyta 14 medalių komplektų – šešių svorio kategorijų boksininkėms ir aštuonių svorio kategorijų boksininkams.

Net keturi vyrų varžybų finalai buvo kaunietiški: E.Skurdelis (iki 57 kg) per lemiamą dvikovą nugalėjo Artūrą Zinkovskį, Gilvinas Lukošiūnas (iki 63 kg) – Laimoną Raibikį, V.Balsys (iki 75 kg) – Tomą Sinkevičių, P.Zujevas (iki 81 kg) – Robertą Liorančą.

Be to, aukso medalį iškovojo pasaulio kariškių žaidynių prizininkas A.Baniulis (per 91 kg, finale 5:0 įveikė klaipėdietį Vladislavą Nedzveckį).

Bronzą pelnė Kauno sportininkai Tomas Olberkis (iki 91 kg), Jonas Jazevičius ir Mantas Valavičius (abu – per 91 kg).

Šešioliktą kartą šalies čempionu tapęs panevėžietis Marius Vyšniauskas (iki 52 kg) pakartojo karjerą jau baigusio kauniečio Vitalijaus Subačiaus rekordą.

Moterų varžybose triumfavo šilutiškės Rugilė Altaravičiūtė (iki 51 kg) ir Austėja Aučiūtė (iki 69 kg), tauragiškė Paulina Lazdauskaitė (iki 57 kg), klaipėdietė Ana Starovoitova (iki 60 kg), vilnietė Gabrielė Lapeikaitė (iki 64 kg) ir panevėžietė Gabrielė Stonkutė (iki 75 kg).

Tradicijos nepažeidė

"Džiugu, kad mūsų miesto kovotojai ir treneriai vėl patvirtino: bokso tradicijos Kaune – gilios ir stabilios, o rezervai – optimistiniai", – sakė Kauno bokso federacijos (KBF) prezidentas Rimantas Rutkauskas.

KBF vadovas už paramą boksui padėkojo Kauno miesto savivaldybei, sporto mokyklai "Gaja".

"Savivaldybė remia ne vien tarptautinėje arenoje gerai žinomus, populiarius mūsų bokso legendų Algirdo Šociko, Ričardo Tamulio turnyrus, bet ir skiria stipendijas perspektyviausiems sportininkams. "Gajai" atstovauja visi šiemetiniai Lietuvos bokso čempionato prizininkai kauniečiai, patyrę specialistai Vidas Bružas, Vidas Bičiulaitis, Jurijus Kolyčevas, Marius Narkevičius, Raimondas Plūkas, Vytautas Sinkevičius, Marius Palionis, Anatolijus Marma sėkmingai dirba su aukšto sportinio meistriškumo atletais, ugdo jaunąją boksininkų kartą. Tikimės, kad ir Tokijo olimpiados ringe bus Kauno bokso atstovų", – kalbėjo R.Rutkauskas.