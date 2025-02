Aurimui Valujavičiui nepavyko įkopti į ugnikalnį: nemėgstu teisintis

„Jėgos tai blėsta stipriai“, – apie iššūkių pilną kopimą į Bolivijos-Čilės pasienyje esantį Parinakotos ugnikalnį kalbėjo keliautojas.

A. Valujavičių pasitiko itin prastos oro sąlygos – blogas matomumas, taip pat pradėjo snigti.

„Jėgų daug neturiu – reikia pripažinti. Dar 600 vertikalių metrų, kas yra kosmosas. Jeigu aš pasieksiu tuos 600 metrų ir pasieksiu viršūnę, ir bus toks oras, tai iš viso... Veltui, nieko nepamatysi. Savo rankas aš matau – viskas. Truputį gaila, jei bus tokia viršūnė“, – savo „YouTube“ kanalo vaizdo įraše kalbėjo A. Valujavičius.

„Man bus „batai“ po tų keturių valandų viršūnėje. Ir klausimas, ar pasieksiu“, – sakė jis ir paaiškino, kad labai daug energijos atima itin klampus sniegas, per kurį sunku eiti.

„Aš nemėgstu teisintis, bet tiesiog – „today is not this day“ (liet. šiandien ne ta diena). Kaip ir sakiau – pabandysiu“, – kalbėjo jis.

Nusileidus kiek žemiau, A. Valujavičiui iš nosies ėmė plūsti kraujas, tačiau jis patikino, kad tai – normalu.

„Pakuojuosi daiktus ir skuodžiu, kol čia neprasidėjo audra“, – grįžęs į savo automobilį sakė keliautojas.

Primename, kad A. Valujavičius pradėjo naują projektą, kurio tikslas – įkopti į planetos viršūnes: aukščiausią Pietų pusrutulio viršunę Akonkagva, aukščiausią Pasaulio ugnikalnį Ojos Del Salado ir aukščiausią planetos kalną Everestą.