Antrasis „Blade Fights“ turnyras žada įsimintiną kovų ir linksmybių naktį

Beje, jame kausis ir trys lietuviai: klaipėdietis Martynas Danius, kurio kovą šios sporto šakos komentatoriai prognozuoja būsiant vieną įdomiausių (pokalbį su Martynu skaitykite čia), Deividas Danyla, pirmajame turnyre varžovą nokautavęs per keletą sekundžių, ir Žygimantas Ramaška, tapęs pirmojo turnyro nugalėtoju. Taigi – pats metas pasidairyti po šio didžiulio renginio užkulisius ir pasmalsauti, ką gi yra paruošę, kam nusiteikę ir ko tikisi jo organizatoriai, vedėjai, komentatoriai ir teisėjai.

Turnyro komentatoriai apie didžiausias kovų intrigas

Smalsu, ką gi apie būsimąjį renginį mano britų žurnalistas ir sporto komentatorius Nick'as Halling'as, „Blade Fights“ turnyrą komentuosiantis tiems, kas stebės jį per FITE.tv. Jo profesinė biografija solidi: yra dirbęs „Sky Sports News“ bokso, amerikietiško futbolo, ledo ritulio ir kituose sporto renginiuose, drauge su Kevin'u Cadle komentavo NFL, veda Channel 4 futbolo programą Goalissimo, BBC The Football League Show, KOTV Boxing laidas ir Channel Five World's Strongest Man… Į pateiktus klausimus jis atsakė taip:

„Visi mano girdėti atsiliepimai apie pirmąjį „Blade Fights“ turnyrą buvo labai geri. Supratau, kad tai buvo itin profesionaliai sukurtas šou, nuo pradžios iki pabaigos išlaikęs geros pramogos įtampą, ir ne tik! Visas renginys atrodė labai įspūdingai. Nekantrauju pamatyti būsimus kovotojus iš arti. Koviniame sporte visada reikia tikėtis netikėtumo – prieš kovą galime turėti favoritą, bet išėjus į ringą gali nutikti visko. Žinoma, nekantrauju išvysti ir Lietuvos sirgalius. Esu komentavęs daugelį „Žalgirio“ krepšinio rungtynių ir mačiau, kokie jie pašėlę, aistringi. Tai yra patys geriausi krepšinio sirgaliai, todėl visai nenustebčiau patyręs, kad ir kovos menų žiūrovai Lietuvoje yra aistringiausi ir labiausiai išmanantys MMA. Šiaip jau man pasisekė, nes turėjau galimybę dirbti svarbiausiuose sporto renginiuose visame pasaulyje. Tačiau tai bus pirmas kartas, kai komentuosiu Lietuvoje, taigi nekantrauju pajusti kovų atmosferą gyvai.“

Nick’ui antrina komentatorius lietuviškajai, BTV auditorijos daliai, Mantas Rimdeika, turintis ir didelę kovų patirtį – jis yra profesionalus Lietuvos kikboksininkas, pasaulio kikbokso taurės čempionas, taigi galime tikėtis itin įdomių komentarų bei įžvalgų. Pasak jo, pirmasis turnyras neabejotinai buvo sėkmingas, bet antrasis žada būti dar įdomesnis.

„Neabejoju, kad žinia apie jį nuskambės dar plačiau, juo labiau, kad ir šou dalis yra dar efektingesnė, įspūdingesnė. Mane labiausiai intriguoja klaipėdiečio Martyno Daniaus ir Christopher’io Thierry Walter’io (Prancūzija) Super kova kikbokso stiliumi su mažomis MMA pirštinėmis, taip pat Deivido Danylos ir Miguel’io Trindade’o (Portugalija) Super kova Muay Thai stiliumi su mažomis MMA pirštinėmis. Žinoma, MMA kovose varžovai irgi stiprūs, taigi kovos žada būti tikrai efektingos“.

Iššūkiai teisėjams

„Teisėjo duona yra nelengva ir gana karti. Tai nėra paprastas pasivaikščiojimas po ringą” – besirengdamas turnyrui sako vienas jo teisėjų Saulius Šeškevičius. Pasak jo, teisėjų sąstato kaip visad laukia aukščiausi reikalavimai – būti nešališkiems ir atsakingiems ne tik už skelbiamus rezultatus, bet ir už sportininkų sveikatą:

„Mūsų komandos kredo – nugali tas, kuris yra vertas pergalės. Kad ir kaip širdis sirgtų už Lietuvos kovotojus, verdiktą turi lemti profesionalumas ir sąžiningumas. Taigi atsakomybė keleriopa – už objektyvų rezultato paskelbimą ir už kovotojų sveikatą, nes gerai teisėjaujama tada, kai kovotojai nepatiria didelių traumų. Patikėkite, tai tarsi vaikščiojimas peilio ašmenimis!“

Paklaustas, ką laikytų didžiausia būsimojo turnyro intriga, S. Šeškevičius antrina komentatoriui M. Rimdeikai:

„Sunku numatyti. Visos kovos, jei tik jose susitinka lygiaverčiai varžovai, yra intriguojančios. Man asmeniškai įdomiausia bus D. Danylos ir M. Trindade’o kova. Miguel’į žinau dar nuo tų laikų, kai jis kovojo mėgėjų ringuose, esu jam teisėjavęs. Jis yra jaunesnis už Deividą, aštrus, impulsyvus, užsivedantis, taigi Deividui bus tikras iššūkis. Nuo teisėjavimo šiai kovai aš pasitraukiau, nes Deividas yra buvęs mano bendraklubis. Stebėjau jo karjerą, labai norėčiau, kad jis laimėtų, širdyje esu labai šališkas. Žinoma, ringe viską lemtų profesionalumas, bet geriau nesudaryti precedento abejonėms. M. Daniaus ir Ch. Thierry Walter’io kova man taip pat bus labai įdomi. Martynas klaipėdietis, manau, tikrai bus stipriai palaikomas, taigi žiūrovai patirs daug gerų emocijų. Na, o iš MMA kovų didžiausia intriga – kaip gi pavyks pirmojo turnyro nugalėtojui Žygimantui Ramaškai“.

Vedėjas Aidan’as Power’is: žadame įsimintiną kovų ir linksmybių naktį!

Kaip ir pirmąjį, taip ir šį turnyrą ves pasaulinio garso vedėjas A. Power’is, pastaruoju metu dirbęs su viena didžiausių Mišrių kovos menų organizacijų pasaulyje Bellator. Entuziastingi jo atsakymai į pateiktus klausimus kursto dar kaitresnę ugnį:

„Džiaugiuosi sugrįžęs į Lietuvą dar vienam Mišrių kovos menų nakties sprogimui. Vasario mėnesį ringas buvo tarsi įelektrintas, į jį veržte įsiveržė itin talentingų kovotojų iš viso pasaulio „ašmenų kovos“ (angl. „Blade Fights“ – red.), pademonstravusios aukščiausią pilotažą. Reginio išskirtinumu pavadinčiau tai, kad konkurencingas buvo kiekvienas pasirodymas – taip puikiai buvo pasirengę ir pasirodė kovotojai! Dėl jų atsidavimo, įdėtos širdies ir sugebėjimo sužibėti pačioje ryškiausioje šviesoje, esu didžiulis kovinio sporto gerbėjas – tie žmonės yra supermenai! Tačiau nereikia pamiršti, jog norint, kad bet koks renginys būtų sėkmingas, reikia dar ir daugybės kitų žmonių indėlio. Būtina, kad visi jie – scenaristai, apšvietėjai, muzikos šou atlikėjai, teisėjai, techniniai darbuotojai – atsineštų viską, ką geba geriausiai, ir ne tik tą naktį. Visų darbas buvo tiesiog puikus, užkėlė tikrai aukštą kartelę ateičiai, taigi su jauduliu laukiu antrojo turnyro, nekantrauju vėl tai pamatyti! Jaučiuosi nepaprastai privilegijuotas, turėdamas galimybę sporto vedėjo vaidmenyje būti nuo pat BLADE FIGHTS turnyro pradžio. Tikiuosi, „Blade Fights“ augs ir MMA pasaulyje įsitvirtins kaip didelis žaidėjas, garsindamas aukščiausio lygio kovotojus. Būsimiems dalyviams linkiu pademonstruoti „geriausią savo versiją“. Dėkoju, kad skiriate savo kūną mūsų pramogai. O žiūrovams Klaipėdoje gegužės 27 d. žadame įsimintiną kovų ir linksmybių naktį!“

Muzikos šou dalis: ANYANYA ir ne tik Aidan’o pažadą įtikinamai patvirtina vyriausiasis renginio prodiuseris Gediminas Jaunius:

„Kaip jau skelbta, tądien Klaipėdos „Švyturio“ arenoje nugriaudės primasis „Lietuvos balso“ nugalėtojo Anyanya muzikos šou. Specialiai „Blade Fights“ turnyrui sukurtame pasirodyme turėsime progą stebėti įspūdingą, net 12 minučių trunkantį reginį – Anyanya į Klaipėdą atvyks su gyva grupe ir svečiais. Neatskleisiu visų detalių, nes staigmena irgi svarbi šou dalis, tik paminėsiu, jog, choreografas Vykintas Širmas, labai sėkmingai debiutavęs „Lietuvos balso“ finale „Žalgirio“ arenoje, ruošia įspūdingą choreografiją, taigi turėsime progos žavėtis ir Anyanya judesio menu. Be Anyanya, šou dalyvaus Lukas Bartaška, Sidas, renginį atidaryti patikėta dar vienam dainininkui iš Nigerijos Cheedy, taigi, kaip ir pats turnyras, pramoginė dalis bus išskirtinai marga ir tarptautinė. Žinoma, vakaro kovas lydės gyva muzika, atliekama „ELITAZ“ muzikos grupės. Kaip pamename, pirmasis turnyras buvo įvilktas į roko „rūbą“. Antrajam muzikinės dalies vadovas Julius Valančiauskas parinko šiuolaikišką elektronikos skambesį. “Pagardintas” šviesų ir vizualizacijų reginiais, jis įkurs nepamirštamą kovų ir muzikos menų sintezės ugnį.

Ir paskutinį tašką deda transliacijų maestro Tomas Skamaročius: „Šiuo metu kaip sykis darbuojuosi Eurolygos finalo ketverte, taigi į „Blade Fights“ turnyrą atsinešiu geriausią patirtį ir emocijas! Tiems, kas negalės atvykti į renginį gyvai, turės galimybę stebėti transliaciją internetu FITE.TV platformoje. Nekantraujame jus pradžiuginti ir uždegti!“.