Ant scenos kopė ir Indijos kultūristai

Kaune vykusiame WFF-WBBF pasaulio čempionate jėgas išbandė per du šimtus sportininkų iš 21 valstybės, tačiau geriausiai sekėsi turnyro šeimininkams, nuskynusiems ne vieną aukso medalį.

Argentinos bei kitų egzotiškų kraštų demonstravo savo kūno pajėgumą "Rio" arenoje. Ant scenos rungėsi nuo vyriausiųjų veteranų, moksleivių iki net darželinukų.

"Tradiciškai siekiame aprėpti kuo įvairesnį dalyvių ratą, norime parodyti, kad gražaus ir stipraus kūno, sveiko gyvenimo būdo idėjos aktualios įvairioms žmonių grupėms: nuo vaikų, suaugusiųjų iki veteranų, neįgaliųjų. Tačiau kartu keliame ir sportinius reikalavimus, kurie nulemia nugalėtojus", – teigė vienas iš čempionato organizatorių Vytautas Mikuckis.

Jo treniruojami Jaunalietuvių sporto organizacijos (JSO) atletai pirmenybėse Kaune susižėrė daugiausia apdovanojimų. Moterų jėgos ("power") kūno rengybos čempionėmis suaugusiųjų grupėje tapo Danutė Žitkevičiūtė (ūgio kategorija iki 175 cm) ir Roberta Klimavičiūtė (per 175 cm). Analogiškos rungties jaunimo pirmenybių auksą nuskynė Brigita Krištopavičiūtė, o jaunių (iki 16 m.) – Medeina Biliūtė. Jaunimo aerobinio fitneso dvi jaunimo grupes laimėjo taip pat kaunietės – Akvilė Sarkaitė ir Karina Radžabova.

Veteranų grupėje (virš 55 metų) čempionu tapo Vitalijus Barabanovas, o tokios pat grupės moterų rungties varžybose Rasa Greičienė pasipuošė sidabru.

Edvinas Aleksandravičius tapo vyrų varžybų nugalėtoju. Danielius Šliužas ir Oskaras Leonavičius laimėjo pirmąsias vietas jaunių rungtyse. Be to, nemenkas JSO atstovų būrys kopė ant prizininkų pakylos vaikų varžybose. Jose bene skambiausi aplodismentai skambėjo per jauniausios dalyvės pasirodymą. Vos trejų metukų mergaičiukė iš Lenkijos, scenoje atliko ne vieną akrobatinį elementą ir sulaukė šilčiausių įvertinimų.

Svečiai iš užsienio sudarė gausią konkurenciją šeimininkams ir suaugusiųjų varžybose. Stiprias komandas atsivežė Rusijos, Lenkijos, Ukrainos bei kelių tolimesnių šalių atletai.

Drauge su pasaulio pirmenybėmis Kaune vyko ir tarptautinis "Gintarinio prizo" turnyras. Vienose seniausių Europoje kūno rengybos varžybose, rengiamose nuo pat 1968-ųjų, pirmąsias vietas susižėrė Slovakijos, Indijos, Suomijos, Lenkijos, Rusijos ir Estijos atstovai.

Pasak V.Mikuckio, pirmenybių organizavimas būtų neįmanomas be rėmėjų pagalbos: informacinio partnerio – dienraščio "Kauno diena", sporto aprangos gamintojo "hummel", Kauno miesto bei rajono savivaldybių.