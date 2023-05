„Žalgiris“ fantastišku įvarčiu paskutinę akimirką parbloškė „Panevėžį“

Lietuvos futbolo „Optibet A lygoje“ per pirmojo trejeto komandų tarpusavio rungtynes Vilniaus „Žalgiris“ jau per teisėjo kompensuotą rungtynių laiką įmušė puikų įvartį ir nugalėjo iki šiol be pralaimėjimų žengusį „Panevėžį“ 2:1 (0:0).