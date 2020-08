Žalgiriečiams norvegai – lyg „Barcelona“

Lygių skirtumas – kosminis

"Kai žaidžiate su "Barcelona", žinote jos stiprybes, bet vis tiek negalite jos sustabdyti. Taip ir mes: žinojome, bandėme, bet lygis pernelyg skiriasi", – atsiduso Rokas Garastas.

32-ejų metų kauniečio treniruojamam "Kauno Žalgiriui" ir vėl nepavyko peršokti Europos futbolo lygos pirmo atrankos etapo kartelės. Pernai kauniečius eliminavo Limasolio "Apollon" (Kipras) futbolininkai, šiemet net 6:1 koją pakišo Budės "Glimt" (Norvegija).

Kai Budės "Aspmyra" stadione, talpinančiame maždaug 15–20 kartų daugiau žiūrovų nei "Kauno Žalgirio" namų aikštė, išsirikiavo dvi ekipos, atrodė, kad Lietuvos atstovai turi bent minimalių šansų. Tačiau net ir be sirgalių pagalbos – visi Europos turnyrų atrankos mačai vyksta už uždarų durų – norvegai netruko įrodyti savo pranašumo.

Vienvaldžiai Norvegijos čempionato lyderiai, kurių komandos bendra vertė siekia apie 10 mln. eurų, iškart įspraudė žalgiriečius į kampą. Dar iki pertraukos dviem rezultatyviais smūgiais pasižymėjo legionierius iš Danijos Philipas Zinckernagelis (27 ir 36 min.), iškart po jos (52 min. ir 59 min., 11 m baudinys) darbą pratęsė 20-metis talentas Jensas Hauge.

Jei nebūčiau "Kauno Žalgirio" treneris, būčiau pasimėgavęs mūsų varžovų žaidimu.

Kai sportinė intriga išblėso, žalgiriečiams iš dangaus nukrito reta proga – 78 min. šiurkščia vartininko iš Rusijos Nikitos Chaikino klaida pasinaudojo kauniečių legionierius iš Nigerijos Philipas Otele. Tačiau šeimininkai žaibiškai atsakė Victoro Boniface (79 min.) ir Sebastiano Tounekti (81 min.) kirčiais.

"Žaidėme su kito lygio, nei esame įpratę, komanda. Jei nebūčiau "Kauno Žalgirio" treneris, būčiau pasimėgavęs "Glimt" žaidimu", – liūdnai juokavo R.Garastas.

Kauniečiai už dalyvavimą turnyre gaus minimalią Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA) išmoką – 240 tūkst. eurų.

Uždirbo po pusę milijono

Kur kas solidžiau savo kasą papildys kiti du Europos lygos atrankos dalyviai – Vilniaus "Žalgiris" ir "Riteriai".

Žalgiriečiai savo aikštėje 2:0 įveikė "Paide Linnameeskond" (Estija) komandą. Rungtynių likimą vilniečiai išsprendė jau pirmą kėlinį, kai taikliai smūgiavo serbas Andrija Kaludjerovičius (9 min.) ir rumunas Liviu Antalis (32 min.).

"Greitas mūsų įvartis buvo labai svarbus, nes žaidžiamos tik vienos rungtynės, tad vėliau nėra šansų atsigriebti. Tas įvartis gal žaidimo eigos ir nepakeitė, bet suteikė pozityvo", – sakė "Žalgirio" strategas baltarusis Aleksejus Baga.

Lietuvos vicečempionai, patekę į antrą atrankos etapą, jau uždirbo 500 tūkst. eurų ir turi gerą galimybę kraitį padidinti. Traukiant antro atrankos etapo burtus "Žalgiris" dėl palankaus reitingo pateks į pajėgesnį vadinamųjų skirstytų komandų krepšelį, tad vėl gali tikėtis silpnesnio varžovo.

Sėkmingais burtais, lėmusiais įkandamus priešininkus, pasinaudojo ir "Riteriai".

Du akistatos su "Derry City" (Šiaurės Airija) kėliniai baigėsi lygiosiomis 2:2. Šeimininkams pergalę lėmė Donato Kazlausko techniškas spyris 27-ąją papildomo kėlinio sekundę. Prieš tai du įvarčius (39 ir 49 min.) "Riteriams" pelnė jaunasis Gytis Paulauskas, o varžovų gretose pasižymėjo Joe Thomsonas (18 min.) ir Eoinas Toalas (63 min.).

Istorinis šansas?

Abi sostinės komandos turės net tris savaites pasirengti antro etapo kovoms, kurios numatytos rugsėjo 17-ąją.

Trečias Europos lygos atrankos etapas startuos dar savaite vėliau. Vietą jame jau turi Marijampolės "Sūduvos" futbolininkai.

Lietuvos čempionai antrame Čempionų lygos atrankos etape 0:3 turėjo pripažinti Tel Avivo "Maccabi" ekipos pranašumą. Svečiams įvarčius pelnė Avi Rikanas (30 min.), Nickas Blackmanas (74 min.) ir Ofiras Davidzada (92 min.). Pirmame etape suvalkiečiai tik po baudinių serijos (4:2) buvo pranokę Talino "Florą".

Nors ir nepasiekė sau rekordinio 3-iojo Čempionų lygos kvalifikacinio etapo, A lygos lyderiai jau užsitikrino per 1 mln. eurų išmoką.

Be to, jei sėkmingai susiklostys burtai, "Sūduva" gali pasipelnyti dar solidžiau, be kovos peršokusi į paskutinį – ketvirtą – Europos lygos atrankos etapą. Pagal turnyro sistemą tokia privilegija bus suteikta dviem iš dešimties Čempionų lygos atrankos varžybose suklupusių klubų. Jei įveiktų ir šį barjerą, marijampoliečiai taptų pirmąja Lietuvos komanda, patekusia į Europos lygos grupių varžybų etapą.