„Žalgirį“ papildė perspektyvus naujokas V. Piliukaitis

Atakuojančio saugo pozicijose įprastai rungtyniaujantis 19 metų žaidėjo galimybės klubui jau gerai žinomos. Jis su „Žalgiriu“ treniravosi nuo rugpjūčio, sužaidė kontrolinėse rungtynėse, tačiau per vasaros žaidėjų registracijos periodą neturėjo galimybės papildyti naujo klubo.

Išsprendus visus formalumus V.Piliukaitis sudarė kontraktą su „Žalgiriu“ ir klubo nariu galės oficialiai tapti nuo sausio.

„Atėjau į „Žalgirį“, nes tai turintis savo vardą klubas. Per tą laikotarpį, kai buvau be klubo, mane komanda mielai priėmė į treniruotes, turėjau galimybę palaikyti sportinę formą. Per tą laiką pasijaučiau kaip savas, kaip šeimos dalis, susibičiuliavau su komanda, personalu. Tai taip pat paskatino pasilikti. Esu laimingas pagaliau galėdamas tapti pilnaverčiu žaidėju, esu pasiruošęs atiduoti visas jėgas dėl komandos rezultatų“, – kalbėjo V.Piliukaitis.

Iš Tauragės kilęs žaidėjas pradėjo sportuoti „Tauriukų“ komandoje, vėliau atstovavo Panevėžio sporto gimnazijai, Tauragės „Tauro“ ekipai ir Kaune įsikūrusiai Nacionalinei futbolo akademijai.

Prieš pora metų jaunasis futbolininkas išvyko į Angliją, kur tobulinosi žinomo šalies klubo „Blackburn Rovers“ akademijoje. Lietuvis tuomet nuskambėjo žiniasklaidoje dėl kalbų apie Anglijos grandų susidomėjimą, tačiau jo tolimesnė karjera pasuko į Italiją. Pernai saugas atstovavo „Ascoli Piscchio“, o šiemet – „Torino“ jaunimo ekipai.

V.Piliukaitis nuolat buvo kviečiamas į Lietuvos jaunimo rinktines ir žaidė komandose nuo U-16 iki U-19 amžiaus grupių.