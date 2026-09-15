„TransINVEST“ triumfavo Gargžduose ir pakilo į trečiąją vietą

Aikštės šeimininkai susitikimo pradžioje buvo aktyvesni, tiesa, galutinėje atakos fazėje trūko tikslumo. Po perdavimo iš krašto sumaištį varžovų baudos aikštelėje sukėlė Ignas Venckus, kiek vėliau po Misaki Sato perdavimo pavojingai galva smūgiavo Deividas Malžinskas.
14-ąją minutę nuostabią galimybę susikūrė gargždiškiai – Aaronas Olugbogi atliko puikų reidą į svečių baudos aikštelę, lyg ant lėkštutės padėjo kamuolį japonui M. Sato, tačiau saugas iš geros padėties į vartus nepataikė.
Sužaidus 32 minutes, pirmasis rimtas gaisras prie Davido Afonso ekipos vartų virto įvarčiu. Vilniaus rajono komandos gretose dar vieną tikslų smūgį atliko rezultatyviausias ekipos futbolininkas Xabi Auzmendi, kuris galingu šūviu nuginklavo Volodymyrą Krynskį.
Antrosios susitikimo dalies pradžioje nuostabų pasirodymą tęsė X. Auzmendi – iš pradžių po dar vieno tolimo smūgio kamuolys sudrebino virpstą, o po kelių akimirkų atakuojantis saugas paserviravo kamuolį puolėjui Stefanui Miloševičiui, kuris smūgiu galva padvigubino ekipos pranašumą.
Įpusėjus kėliniui, šeimininkai visiškai užgulė varžovų vartus ir pagaliau pasiuntė kamuolį į vartų tinklą, tiesa, prie to prisidėjo nesėkmingai kamuolį nuo vartų linijos bandęs išmušti svečių gynėjas Ričardas Šveikauskas.
Pačioje rungtynių pabaigoje į gargždiškių vartus buvo skirtas baudinys, kurį sėkmingai realizavo pirmąjį įvartį Vilniaus rajono ekipoje pelnęs ir komandos pranašumą įtvirtinęs Tilas Mavretičius.
Pergalę iškovoję „TransINVEST“ futbolininkai su 42 taškais šoktelėjo į 3 vietą, o „Banga“ su 38 taškais lieka šešta.
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