TOPLYGOS lyderių dvikovoje – įspūdinga „Kauno Žalgirio“ pergalė prieš „Sūduvą“

Rungtynės prasidėjo nuo grubių marijampoliečių klaidų – iš pradžių Henry Uzochukwu padovanojo kamuolį Motiejui Burbai, kuris į vartus nepataikė, o jau 4-ąją minutę po Amadou Sabo prarasto kamuolio įvartį pelnė japonas Yukiyoshi Karashima.
Sužaidus 30 minučių, Donato Vencevičiaus auklėtiniams buvo suduotas antras smūgis – po pakelto kampinio galva tiksliai smūgiavo Gabrielis Debeljuhas.
Baigiantis kėliniui Tomo Švedkausko ginamiems vartams tolimais smūgiais grasino Faustas Steponavičius ir Ibrahimas Seckas, tačiau tikslumo pritrūko.
Prabėgus 5 minutėms antroje susitikimo dalyje, marijampoliečių kontratakos smaigalyje atsidūrė F. Steponavičius, tiesa, stipraus smūgio į T. Švedkausko ginamus vartus atlikti nepavyko.
Kai jau atrodė, kad svečiai perima iniciatyvą, dar vieną rezultatyvią ataką surengė žalgiriečiai – po Anthony Kaliko perdavimo kamuolį į tuščius vartus pasiuntė Amine'as Benchaibas. Po kelių minučių ketvirtą tikslų smūgį pridėjo ir po keitimo pasirodęs Renanas Oliveira.
Baigiantis rungtynėms paguodos įvartį marijampoliečiams pelnė pirmą kartą starto sudėtyje rungtyniavęs vidurio gynėjas Jehoras Cykalo, o per pridėtą laiką po Leono Krekovičiaus tikslaus smūgio kamuolys dar kartą suspurdėjo marijampoliečių vartų tinkle.
Pergalę iškovojęs „Kauno Žalgiris“ su 45 taškais vejasi rungtynėmis daugiau sužaidusią „Sūduvą“, kurios sąskaitoje – 48 taškai.
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