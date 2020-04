Sužibėjusiam puolėjui gaila tolstančio čempionatas

"Tas nukėlimas mums nėra į naudą. Aš nežinau Juodkalnijos čempionato formato, bet Lietuvoje salės futbolininkai balandžio mėnesį būna pasiekę patį formos piką. Dabar tik laikas ir galimybės parodys, kiek galėsime tai serijai pasiruošti", – sakė vienas rinktinės lyderių Lukas Sendžikas.

Kauno "Vyčio" klubo atstovui šie metai buvo geriausi per karjerą. 27 metų puolėjas tapo rezultatyviausiu salės futbolo A lygos žaidėju, be to, atrankoje į pagrindinę Europos čempionato kvalifikaciją, su keturiais įvarčiais per trejas rungtynes, buvo rezultatyviausias rinktinės narys. Vis dėlto, vertindamas sezoną, futbolininkas pripažįsta, kad jis buvo kitoks.

"Trumpesnis – Čempionų lygoje, gana ilgas – Lietuvos čempionate, varžovais paįvairintas – Baltijos lygoje ir pasibaigęs anksčiau. Be abejo, jis kitoks", – kalbėjo L.Sendžikas.

– Prisiminkite priešpaskutinę sezono dieną iki lemiamų "Vyčio" ekipos rungtynių A lygos finale su Jonavos "Vikingais". Kas tuomet dėjosi galvoje? Ar bent galėjote įsivaizduoti, kad tos rungtynės taip ir neįvyks?

– Iki paskutinės minutės tikėjau, kad leis rungtynes sužaisti arenoje be žiūrovų. Gaila, nepavyko.

– Vertinant viską: tiek klubo nesėkmę Čempionų lygoje, tiek sulietuviškėjusią komandą, tiek ne aikštėje laimėtą titulą, ar galima sakyti, kad šie metai "Vyčiui" buvo geri?

– Manau, metai "Vyčio" komandai buvo geri, neskaitant nesėkmės Čempionų lygoje. Atlikome didelį darbą, pelnėme čempionų vardus. Sulietuviškėjęs "Vytis" ir treniravimasis bei žaidimas kartu taip pat turi savų pranašumų formuojant nacionalinės rinktinės sudėtį.

– Ar, paskelbus karantiną, buvo labai sunku persiorientuoti į priverstines atostogas?

– Kaip ir po kiekvieno sezono, norisi šiek tiek atsipūsti, daugiau laiko praleisti su šeima, skirti laiko kitiems dalykams, tad persiorientuoti nebuvo sunku. Aišku, dabar pasiilgau futbolo. Tikiuosi, kad šios atostogos neužsitęs labai ilgai ir jau galėsime greitu metu dirbti su komanda treniruotėse.

– Kaip pavyksta tvarkytis su rinktinės trenerio Jevgenijaus Ryvkino duotomis užduotimis?

– Gerai. Viskas vyksta pagal trenerio rekomendacijas. Visi suprantame, kad per ilgai nesportuojant gali atsiliepti itin neigiamai.

– Kaip jausitės sugrįžę į salę – reikės viską pradėti nuo nulio ar vis dėlto kažkoks pagrindas jau yra padėtas?

– Visi bus ypač išsiilgę salės futbolo, treniruočių, komandos draugų. Teorinės dalies pagrindas yra, žinoma, reikės viską pasikartoti. Daugiausia darbo reikės įdėti į fizinį pasirengimą ir papildomus taktinius aspektus.

– Kaip galvojate, ar bus perkelta pasaulio čempionato Lietuvoje data?

– Kad ir kaip nesinori, manau, čempionatas bus perkeltas į kitą datą.

– O kaip būtų, jei tai priklausytų tik nuo jūsų?

– Deja, tai priklauso ne nuo mūsų, o nuo pandemijos plitimo pasaulyje. Kiek žinau, dar yra nesužaistos atrankinės varžybos Azijos, Šiaurės Amerikos žemynuose, o laiko lieka vis mažiau.

– Įprastai sakoma, kad mažesnius smūgius krizės metu patiria mažesni. Galbūt būtų galima tai taikyti ir mūsų rinktinei?

– Manau, kad stipriausius krizės smūgius gali patirti klubinės komandos, kurios labiausiai priklauso nuo finansinės padėties. Rinktinėje žaidžia atsidavimas ir meistriškumas.