„Sūduvos“ žaidėjas S. Kerla: reikia žengti didesnį žingsnį

Nepaisant to, kad visos komandos žino apie S. Kerlos sugebėjimus standartinių situacijų metu , bosnis vis tiek sugeba pabėgti nuo gynėjų ir vieną po kito atlikti pavojingus smūgius.

S. Kerla šeštadienį tiesiogiai prisidėjo ir prie vienintelio „Sūduvos“ įvarčio į principinių varžovų vartus. Kampinio metu tvirtai sudėtas gynėjas išsisuko iš dviejų vilniečių globos ir atliko stiprų smūgį į vartus. „Žalgirį“ nuo įvarčio išgelbėjo puikiai sureagavęs vartininkas, bet kamuolys patogiai atšoko Domagojui Pušičiui, kuris nepriekaištingai pasinaudojo situacija ir pelnė pergalingą įvartį.

Vėliau S. Kerla taip pat buvo labai aktyvus, galėjo pats pelnyti įvartį, po jo įspūdingo reido idealią progą įmušti gavo ir Josipas Tadičius. Vis dėlto kaskart varžovus gelbėjo vartininkas.

„Varžovai prie manęs stato daugiau žaidėjų, tačiau visiškai nesvarbu, kas yra priešais, kai daug treniruojiesi, o mes standartinėms padėtims treniruotėse skiriame labai daug dėmesio, - sakė S. Kerla. - Aikštėje tiesiog lieka parodyti tai, ką moki geriausiai, atiduoti visas jėgas ir kartais pavyksta pelnyti įvartį ar padėti tai padaryti komandos draugui. Beje, turiu pasakyti, kad kai kurios komandos standartinių padėčių metu prieš mane naudoja įvairius negarbingus triukus, tačiau „Žalgiris“ to nedaro“.

„Sūduva“ per savaitę įveikė „Žalgirį“ dukart - 3:1 Vilniuje ir 1:0 Marijampolėje.

„Vilniuje jie žaidė labai gerai, tačiau kartais taip būna, kad sėkmė nusisuka į kitą pusę ir pelnyti įvarčio nepavyksta, o varžovai įmuša, - kalbėjo „Sūduvos“ 10-asis numeris. - „Žalgiris“ yra gerai pasirengęs taktiškai, greitai pereina iš gynybos į puolimą, tačiau šį kartą mes buvome tam gerai pasirengę. Vilniečiai žaidžia panašiai, kaip su mumis žaidė Budapešto „Ferencvaros“ komanda, kuri mus įveikė Europos lygoje, tačiau mes supratome, ką reikia keisti, kad pasirodytume geriau, atradome savo pranašumus. Žaisdamas tokios svarbos rungtynes mokaisi greičiau“.

Daug kas jau po „Sūduvos“ pergalės Vilniuje tvirtino, kad kova dėl Lietuvos čempionų titulo baigta, tačiau tai, pasak S. Kerlos, marijampoliečių nenuramino.

„Prieš visas rungtynes būna jaudulio, ypač, jei apie oponentą ir artėjančias rungtynes mąstai per daug, todėl stengiamės susikaupti ir valdyti stresą, - sakė gynėjas. - Šį kartą buvo svarbu, kad rungtynes žaidėme namie, ant tikros žolės. Man, kaip ir visiems kitiems futbolininkams, žaisti ant natūralios dangos patinka daug labiau nei ant dirbtinės, kuri yra stadione Vilniuje“.

„Sūduvai“ šį sezoną liko sužaisti penkerias rungtynes, per jas užtenka pelnyti šešis taškus, kad būtų užsitikrintas trečias iš eilės Lietuvos čempionų titulas. Be to, tai būtų pirmas sezonas klubo istorijoje, kai marijampoliečiai iškovotų visus įmanomus šalies futbolo trofėjus - čempionų, LFF ir super taures.

Dar vieną žingsnį šio pasiekimo link „Sūduva“ bandys žengti trečiadienį, kai 18 val. Marijampolėje priims Klaipėdos „Atlantą“.

„Mums liko sužaisti penkerias rungtynes, turime laimėti dvejas iš jų, kad užsitikrintume titulą. Privalome apie tai daug negalvoti, išlikti profesionalais ir tiesiog gerai atlikti savo darbą, - įžvalgomis dalijosi futbolininkas. - Kiekvienais metais turime gerinti rezultatus. Stengėmės šį klubą paversti „kažkuo“, dabar atėjo metas žengti didesnį žingsnį ir iš „kažko“ tapti „kažkuo labai geru“.