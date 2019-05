„Riteriai“ – Europos lygos atrankos skirstytųjų grupėje

„Viena vertus, tai džiugu, antra vertus - tarp neskirstytųjų yra tiek gerų komandų, kad vien buvimas tarp skirstytųjų lengvesnio varžovo tau negarantuoja. Be to, mūsų klubas per tuos keletą metų Europoje išmoko pirmiausia žiūrėti ne į varžovus, o į save. Jei sugebėsime būti geriausia „Riterių“ versija, turėsime daugiau šansų“, - komentavo „Riterių“ direktorius Virmantas Lemežis.

Klubui ši Europos lygos atranka bus jau penktoji istorijoje. Paskutinius dvejus metus „Riterių“ kelionė UEFA turnyre truko po šešias savaites. Būtent tai komandai ir padėjo užsiauginti reitingą bei patekti tarp skirstytųjų. Beje, skirtingai nei pernai, šiemet klubas atranką pradės ne nuo nulinio, o nuo pirmojo etapo.

„Nėra vieno atsakymo, ar geriau pradėti nuo nulinio, ar nuo pirmojo etapo. Kai svajoji nukeliauti kuo toliau, tai aišku, kad geriau pradėti nuo tolesnio etapo ir tokiu būdu sumažinti kelią, pavyzdžiui, iki grupių etapo, tačiau kai ta kelionė baigiasi antrajame ar trečiajame atrankos rate, aišku, kad tas nulinis etapas nėra blogai. Ypač iš finansinės pusės“, - sakė V.Lemežis.

Išvengę skirstytų komandų pirmajame atrankos etape, „Riteriai“ starte tikrai išvengs Varšuvos „Legia“, „Malmo“, Glazgo „Rangers“, Bukarešto FCSB ir daugelio kitų galingų Europos klubų.