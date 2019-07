Pradedama bilietų į „Žalgirio“ rungtynes Europos lygoje prekyba

Pirmas 24 valandas bilietus gali išskirtinai įsigyti tik „Žalgirio“ abonementų savininkai. Vieša bilietų prekyba prasidės liepos 2 d. 11 val. UEFA Europos lygos pirmojo atrankos etapo rungtynėse „Žalgiris“ susitiks su Vengrijos klubu Budapešto „Honved“. Pirmosios atrankos varžybų rungtynės liepos 11 d. bus žaidžiamos Budapešte, atsakomasis mačas – liepos 18 d. Vilniuje LFF stadione.

Budapešto klubas yra 14 kartų Vengrijos čempionas (pastarąjį kartą 2016 – 2017 m.) ir septynis kartus taurės laimėtojas. 1909 m. įkurtas klubas praėjusiame sezone Vengrijos čempionate užėmė ketvirtąją vietą ir prasibrovė į taurės finalą.

Tai nebus pirmasis tarpusavio susitikimas su šiuo Vengrijos klubu. 2002 m. UEFA Intertoto taurės turnyre vilniečiai išvykoje laimėjo rezultatu 1:0, o namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 bei žengė į kitą etapą.

Pirmoji „Žalgirio“ ir „Honved“ akistata įvyks liepos 11 d. Budapešte. Liepos 18 d. žalgiriečiai savo varžovus priims Vilniaus LFF stadione. Šios rungtynės prasidės 19.45 val. Lietuvos laiku. Kviečiame visus iš anksto pasirūpinti bilietais į rungtynes ir padėti „Žalgirio“ futbolininkams žengti į kitą UEFA Europos lygos etapą.

Prekyba bilietais į „Žalgirio“ ir „Honved“ rungtynes prasideda liepos pirmą dieną. Pirmas 24 valandas bilietus gali išskirtinai įsigyti tik „Žalgirio“ abonementų savininkai.

Bilietų kaina – nuo 6 eurų. Primename, kad „Žalgirio“ sezono abonementų savininkai bilietą į UEFA Europos lygos atrankos varžybų rungtynes gali įsigyti su 30% nuolaida. Be to, jiems suteikiama galimybė išsirinkti norimas vietas stadione prieš prasidedant viešai bilietų prekybai. Taip pat abonemento savininkas per šias 24 valandas turi galimybę už standartinę kainą įsigyti iki trijų papildomų bilietų greta savo draugams ar šeimos nariams.

Atkreipiame dėmesį, kad PA tribūnoje bus įsikūrę aktyvūs klubo fanai. Bilietų pirkimas į šią tribūną yra galimas tik su specialiu kodu. Asmuo, pirkdamas bilietą į vietas šioje tribūnoje, supranta, kad šalia sėdintys žiūrovai gali garsiai ir stovėdami palaikyti savo komandą, užstoti vaizdą ir sukelti kitų nepatogumų. Asmuo, įsigydamas bilietą į PA tribūną su specialiu kodu, pareiškia, kad su tuo sutinka ir neturės jokių pretenzijų.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad svečių iš Vengrijos fanai bus įsikūrę VE tribūnoje.