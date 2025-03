Po pralaimėjimo - klaustukai auklėtiniams

Prieš pirmojo turo A lygos rungtynes "Hegelmann" fiksavo solidžią 7 pergalių seriją per kontrolinius mačus. Praėjusį sezoną rekordiniu pasiekimu - sidabro medaliais baigusi Kauno rajono komanda ir šiemet tikėjosi pratęsti sėkmingą pasirodymą.

Susitikimo pradžioje aktyviau žaidė namų ekipa – Nouri El Harmazi drebino vartų konstrukciją, o vienas iš Maksimo Andrejevo bandymų po Roko Filipavičiaus perdavimo virto įvarčiu. Likusioje pirmojo kėlinio dalyje gargždiškiai labiau koncentravosi į gynybą, kurios svečiai, dėka Manto Bertašiaus, nepralaužė.

51-ąją minutę „Banga“ rezultatą padvigubino, kai kairiuoju kraštu prasiveržęs Hugo Figueredo po oponento rikošeto kamuolį pasiuntė link Aivaro Emsio, šis pasinaudojęs neatidžia varžovų gynyba buvo taiklus. Vos po kelių epizodų latvis turėjo dar vieną momentą, tačiau šįkart Arijus Bražinskas savo ekipą apgynė.

Sužaidus kiek daugiau nei valandą, nuo greitos atakos bei Pijaus Srėbaliaus smūgio apsigynė svečiai, A. Bražinskas taip pat atrėmė dar vieną A. Emsio šūvį. Susitikimo pabaigoje Donatas Kazlauskas smūgiavo iš už baudos aikštelės, visgi, M. Bertašius vartus išlaikė „sausus“.

1-ajame „TOPsport A lygos“ ture Davido Afonso auklėtiniai iškovojo pirmąją pergalę, o įvarčių sąskaitą atsidarė M. Andrejevas bei A. Emsis. Mače taip pat debiutavo 17-metis šeimininkų žaidėjas Justinas Juozapavičius.

"Varžovai nugalėjo pelnytai, o savo auklėtiniams turiu daug klaustukų. Tokio vaizdo per pasiruošimą sezonui nemačiau, ypač pirmąsias 15 min. atrodė, kad mes buvome dar autobuse, o ne aikštėje. Nesusitvarkėme su elementariais momentais - vadinamais pirmasiais ir antraisiais kamuoliais. Pasirengimo metu žaidėme atsipalaidavę, laimingi, o kai oficialiose rungtynėse prislėgė atsakomybė... Atrodė, kad nežinome ką veikti su kamuoliu, klydome elementariose situacijose. Nemačiau net 30 proc. iš to, ką rodėme per ikisezoninius mačus. Mes esame daug stipresni nei parodėme šiandien" - teigė Andrius Skerla.