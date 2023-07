Pirmasis ratas sėkmingiausias - lygos debiutantams

Nugalėtojų mentalitetas

Beveik iki pat liepos pabaigos truksiančią pauzę pirmenybėse geriausios nuotaikos pasitiko Vilniaus rajono „TransInvest“ futbolininkai. „Optibet Pirmos lygos“ naujokai, demonstruojantys stebėtiną pasitikėjimą savo jėgomis, pergalių seriją pratęsė iki aštuonių iš eilės. Prieš akistatą Širvintose vilniečiams į nugarą kvėpavęs Kėdainių „Nevėžis“ atsilikinėjo 4 taškais ir turėjo šansą šį skirtumą nubraukti iki minimumo. Dariaus Gvildžio auklėtiniai iškart surengė atakų škvalą. Jau 4-ąją min. „Nevėžio“ puolėjas Christianas Bella sukirto kamuolį į virpstą. Dar po trijų min. baudos smūgį juvelyriškai atliko Aurimas Raginis, išvesdamas svečius į priekį – 1:0. 67 min. kėdainiečiai įgijo ir kiekybinį pranašumą – už paskutinės vilties pražangą iš aikštės buvo pašalintas Erlandas Juška.

Tačiau tuomet prabilo grėsmingiausias „TransInvest“ pabūklas. 26-erių metų brazilas Henrique Devensas iš pradžių 78 min. realizavo 11 m baudinį, o dar po dešimties min. padėjo pergalingą tašką. Šių įvarčių dėka lyderių atotrūkis nuo „Nevėžio“ išaugo iki 7 taškų, o Henrique su 12 įvarčių tvirtai pirmauja rezultatyviausių lygos žaidėjų rikiuotėje.

Marijampoliečių klaidos

„Fantastika! Tokio scenarijaus savo rungtynėse dar nesu matęs“, - prisipažino Thiago Bomfimas.

Kretingos „Minijos” komandos treneris iš Brazilijos liko sužavėtas auklėtinių pergalingu finišu mače su Marijampolės „MML City“ klubu. Žemaičiai savo aikštėje net du kartus atsilikinėjo nuo priešininkų, bet sugebėjo išplėšti tris taškus. Ypač dramatiškai klostėsi rungtynių pabaiga. 86 min. kretingiškis Adrijus Putvinas vienoje atakoje iššvaistė dvi šimtaprocentines progas, o MML atsakė Roko Krušnausko įvarčiu. Atrodė, kad pergalė (2:1) jau yra suvalkiečių kišenėje. Tačiau per teisėjo pridėtą laiką marijampoliečiai prarado kamuolį prie savo vartų ir A. Putvinas reabilitavosi išlygindamas - 2:2. Paskutinėmis sekundėmis svečiai dar sykį suklydo gindamiesi, o gautą dovaną išpakavo Deividas Šiuša – 3:2. Kad įvykių nebūtų per maža, šiame susitikime komandos neišnaudojo dviejų 11 m baudinių, o „City“ mačą baigė be pašalinto kapitono Haroldo Serbentos.

„Pabaigoje pritrūkome koncentracijos. Kažkiek atsiliepė ir ilgesnė pauzė be varžybinės praktikos (marijampoliečiai dėl Karolio Chveduko mirties paprašė nukelti 14-ojo turo rungtynes). Tikiuosi, kad per atostogas pasipildysime keliais žaidėjais ir kausimės dėl medalių“, - kalbėjo „MML City“ saugas Raphaelis Ukwubile.

Permainų daugės

Nepaisant nesėkmės, suvalkiečiai pagal prarastus taškus neatsilieka nuo antroje vietoje žengiančio „Nevėžio“. Savo ruožtu, „Minija“ gali vadintis pirmojo rato atradimu. Pernai lentelės dugne pirmąjį ratą baigę kretingiškiai, šiemet su Klaipėdos „Neptūnu“ dalinasi 5-6 vietomis. Klaipėdiečiai 15-ajame ture 2:0 pranoko autsaiderę „Jonavą“.

Laipteliu aukščiau nei „Neptūnas“ ir „Minija“ - 4-ojoje pozicijoje pusę sezono užbaigė Plungės „Babrungas“. Plungiškiai savaitgalį išvykoje 1:0 įveikė „Šiaulius“ B. Tuoj po lyderių šešeto rikiuojasi Panevėžio „Ekranas“ ir Kauno rajono „Garliava“. „Ekranas“ principiniame Aukštaitijos derbyje 2:1 pranoko „Panevėžio“ B jaunimą, o garliaviškiai pasidalino po tašką 1:1 su Vilniaus BFA.

Liepos 1-ąją Europoje atsivėręs žaidėjų perėjimo langas bus ypač reikalingas klubams, kuriems pirmoji sezono dalis nenusisekė. Vienas tokių - Kauno „Be1 NFA“ kolektyvas. Kauniečiai, pernai finišavę visai greta prizininkų pakylos, kol kas su 18 taškų žengia tik 10-oje vietoje. Tiesa, jie yra žaidę vienu maču mažiau nei dauguma konkurentų. Dar didesnę rungtynių atsargą turi Vilniaus „Riterių“ dubleriai, žaidę tik 13 susitikimų. O labiausiai pastiprinimo reikės lygos autsaiderei „Jonavai“ bei dėl išlikimo divizione kovojantiems Kauno bei Vilniaus „Žalgirių“ ir „Šiaulių“ dubleriams.