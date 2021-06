Nyderlandų futbolininkai nestabdo: sutriuškino Šiaurės Makedoniją

Nyderlandų rinktinė tapo antrąja po Italijos, pirmąjį „Euro 2020“ etapą užbaigusia be kluptelėjimų. Franko de Boero auklėtiniai paskutiniame C grupės mače 3:0 įveikė be taškų turnyrą užbaigusią Šiaurės Makedoniją.