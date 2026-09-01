Netektis: mirė buvęs Lietuvos rinktinės futbolininkas

Jam buvo tik 49-eri metai.
A. Fomenka šalies rinktinei atstovavo 23 kartus ir įmušė septynis įvarčius.
Lietuvos rinktinėje puolėjas rungtyniavo 1996 – 2003 metais.
Artūras tris kartus tapo Lietuvos čempionu – 1993 metais su Panevėžio „Ekranu“, o 1997 ir 1998 metais su Šiaulių „Karedos“ komanda. Jis tris kartus iškovojo ir LFF taurę.
Puolėjas per savo karjerą daug metų žaidė užsienio klubuose. Jis rungtyniavo Rusijoje, Kazachstane, Uzbekistane.
A. Fomenka mirė po sunkios ligos.
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