Lietuvos futbolo rinktinė kontrolinėse rungtynėse pranoko Andoros komandą

Šiame lange lietuviams dar liko vienas susitikimas, kai sekmadienį Tautų lygos dvikovoje Baku mieste mūsiškiai sužais su Azerbaidžano komanda.
Trečiadienio rungtynėse Kaune lietuviai demonstravo žaidybinę iniciatyvą ir dominavo per pirmąjį kėlinį, sukurdami dešimt progų prie Andoros rinktinės vartų. Dvikovos pradžioje grėsmingai smūgiavo Modestas Vorobjovas, Eligijus Jankauskas, Manfredas Ruzgis ir Domantas Šluta.
Deivido Malžinsko reidas 20-ąją minutę buvo neleistinai sustabdytas andoriečių kapitono Marco Garcios, tad teisėjas skyrė baudinį. Manfredo Ruzgio smūgis nuo 11 metrų žymos buvo taiklus.
Padvigubinti persvarą mūsiškiams pavyko 27-ąją minutę. Eligijus Jankauskas atliko perdavimą iš kairiojo aikštės kraštą, o kamuolį pasiekęs Faustas Steponavičius nukreipė jį į vartus. Kėlinio pabaigoje arti tikslo buvo Motiejaus Burbos ir Eligijaus Jankausko bandymai.
Antrajame kėlinyje abi rinktinės ženkliai pasinaudojo žaidėjų sudėties keitimo galimybe. Po keitimo pasirodęs Armandas Kučys taikliu smūgiu užbaigė šias kontrolines rungtynes – 3:0.
Kontrolinių vyrų rinktinių rungtynių statistika
Kauno Dariaus ir Girėno stadionas; teisėjas – Andris Treimanis (Latvija);
Įvarčiai: 21 min. (baudinys) Manfredas Ruzgis, 27 min. Faustas Steponavičius, 90+3 min. Armandas Kučys (Lietuva);
Įspėti: 16 min. Ricard Fernández, 68 min. Eric Vales, 73 min. Francisco Pomares, 90 min. Moisés San Nicolás (Andora);
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Tomas Švedkauskas, Kipras Kažukolovas (61 min. Vilius Armalas), Rokas Lekiatas (90 min. Artemijus Tutyškinas), Deividas Malžinskas, Žygimantas Baltrūnas (74 min. Justas Lasickas), Modestas Vorobjovas (46 min. Vykintas Slivka), Domantas Šluta (61 min. Lukas Michelbrink), Motiejus Burba (61 min. Adrian Lickūnas), Eligijus Jankauskas (46 min. Artūr Dolžnikov), Manfredas Ruzgis (46 min. Ignas Venckus), Faustas Steponavičius (74 min. Armandas Kučys).
Atsargoje: Lukas Paukštė, Džiugas Bartkus, Artemijus Tutyškinas, Edgaras Utkus, Gvidas Gineitis.
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Likęs Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:
Spalio 4 diena (sekmadienis)
16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva
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