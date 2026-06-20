 „Kauno Žalgiris“ panaikino varžovų pranašumą ir įveikė „TransINVEST“

„Kauno Žalgiris“ panaikino varžovų pranašumą ir įveikė „TransINVEST“

2026-06-20 19:14
zalgiris.lt inf.

„Kauno Žalgirio“ futbolininkai nutraukė nelaimėtų rungtynių seriją ir iškovojo svarbią pergalę TOPLYGOS čempionate. Algio Jankausko treniruojama komanda išvykoje panaikino įvarčio deficitą ir rezultatu 2:1 (0:0) palaužė Vilniaus rajono „TransINVEST“.

<span>„Kauno Žalgiris“ panaikino varžovų pranašumą ir įveikė „TransINVEST“</span>
„Kauno Žalgiris“ panaikino varžovų pranašumą ir įveikė „TransINVEST“ / zalgiris.lt nuotr.

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Jau dvyliktąją susitikimo minutę šeimininkai surengė rezultatyvią kontrataką. Iš spaudimo išėję „TransINVEST“ futbolininkai greitai pakeitė atakos kryptį, o ten Jorisą Moutachy suklaidinęs varžovų japonas pelnė puikų įvartį iš maždaug 25 metrų.

Tiesa, jau kitos atakos metu geros progos neišnaudojo galva smūgiavęs Gratas Sirgėdas, o po kampinio šalia virpsto pramušė Aldayras Hernandezas.

20-ąją minutę tolimu smūgiu varžovų vartams pavojų taip pat kėlė ir Nosa Edokpoloras, tačiau įvarčio pelnyti nepavyko.

Praleidę įvartį žalgiriečiai visiškai perėmė kamuolio kontrolę, tačiau išlyginti rezultato iki pertraukos nepavyko.

Antrojo kėlinio pradžioje už kalbas su teisėjais raudoną kortelę prieš save išvydo ir iš techninės zonos buvo išvytas Audrius Ramonas, o kauniečiai toliau turėjo kamuolio kontrolės pranašumą ir ieškojo savo atsakymų.

Pavojingai galva smūgiavo Renanas Oliveira, varžovų vartininkui teko atremti ir G. Sirgėdo bandymą.

70-ąją minutę kontratakoje puikios savo progos neišnaudojo ir šeimininkai „TransINVEST“. Netrukus po standarto „TransINVEST“ taip pat sudrebino vartų konstrukciją.

Vėliau Vilniaus rajono ekipa liko mažumoje, o kiekybinį pranašumą žaliai balti pavertė įvarčiu. 84-ąją minutę pasižymėjo Franco Baldassarra.

89-ąją minutę kauniečiai galėjo išsiveržti į priekį, tačiau progos Daviui Ikauniekui išnaudoti nepavyko. Iškart po šio epizodo „Kauno Žalgiris“ kėlė kampinį, po kurio įvarčiu galva pasižymėjo Renanas Oliveira – 2:1.

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Kauno Žalgiris
futbolas
Transinvest

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