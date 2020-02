JK vaikams iki 12 metų bus uždrausta per futbolo treniruotes mušti kamuolį galva

Anglijoje, Šiaurės Airijoje ir Škotijoje vaikams iki 12 metų bus uždrausta per futbolo treniruotes mušti kamuolį galva, valdžios institucijoms siekiant apsaugoti jaunuolius nuo ilgalaikio galvos traumų poveikio jų sveikatai.

Trijų regionų futbolo asociacijos pirmadienį paskelbė naujas kamuolio mušimo galva gaires, praėjus keliems mėnesiams po to, kai Škotijoje buvo paskelbti vieno tyrimo rezultatai.

Jo autoriai priėjo išvadą, kad buvę profesionalūs žaidėjai, palyginti su plačiąja visuomene, turi mažesnę tikimybę mirti nuo dažniausių priežasčių – širdies ligų arba vėžio – tačiau labiau tikėtina, kad jie mirs nuo įgytos demencijos.

Gairėse numatytas „laipsniškas požiūris“ į leidimą 12–15 metų vaikams per treniruotes žaisti galva, o 16–17 metų paaugliams taip mušti kamuolį bus leidžiama tik per vieną užsiėmimą per savaitę.

Kalbant apie rungtynes, taisyklės nepasikeis, nes jaunimo varžybose fiksuojama labai nedaug smūgių galva.

Škotų tyrime nenurodyta, kad sviedinio mušimas galva lemia vis didesnį neurodegeneracinių sutrikimų paplitimą tarp futbolininkų, tačiau sprendimas atnaujinti gaires buvo priimtas siekiant „sumažinti bet kokį potencialų pavojų“, rašoma Anglijos futbolo asociacijos pareiškime.

„Šios rekomendacijos numato atsakingesnį požiūrį į mėgėjų treniravimą nedarant jokios įtakos malonumui, kurį patiria bet kokio amžiaus vaikai žaisdami šį žaidimą“, – pareiškė šios organizacijos vadovas Markas Bullinghamas (Markas Bulingamas).

Asociacijos pabrėžė, kad rekomendacijos buvo parengtos bendradarbiaujant su UEFA medicinos komitetu, kuris siekia vėliau šiemet parengti gaires visoms Europos šalims.