Įspūdinga pergalė: „Banga“ sutriuškino „Žalgirį“

Gargždiškiai puikiai pradėjo rungtynes. Aštuntąją minutę M. Sato dešiniajame krašte suklaidino gynėjus, įsiveržė į baudos aikštelę ir smūgiavo greta vartų. Vos po minutės V. Antužis, nuspėjęs varžovų perdavimą, perėmė kamuolį ir į ataką pasiuntė A. Olugbogi, kuris smūgiu iš aštuoniolikos metrų pasiuntė kamuolį į viršutinį vartų kampą – 1:0.
Praleidę įvartį vilniečiai perėmė iniciatyvą, o „Banga“ varžovus bandė užklupti kontratakomis.
Pavojingiausias svečių bandymas – galingas P. Bosančič smūgis iš aštuoniolikos metrų, kai V. Krynskyi nukreipė kamuolį už galinės linijos. Gargždiškiai keletą kartų privertė varžovų gynėjus sunerimti, tačiau vis pritrūkdavo tikslumo paskutinėje atakos stadijoje.
Antrąjį kėlinį aktyviau pradėjo svečiai, bet 54 minutę „Banga“ surengė puikią kombinaciją, kurioje po M. Sato perdavimo iš dešiniojo krašto R. Filipavičius iš arti padvigubino persvarą – 2:0.
Vilniečiams niekaip nesisekė pralaužti „Bangos“ gynybinių įtvirtinimų, tad jie bandė laimę tolimais smūgiais. V. Krynskyi užtikrintai susitvarkė tiek su M. Capan, tiek su S. Bilenkyi smūgiais.
65 minutę M. Sato perėmė kamuolį ties aikštės viduriu ir lenktyniaudamas su gynėjų pavojingai smūgiavo iš šešiolikos metrų. Vilniečių vartininkas V. Šarkauskas šį smūgį atrėmė.
69 minutę Y. Kendysh baudos smūgiu pasiųstas kamuolys kliudė „Bangos“ žaidėjų sienelę ir atsimušė į skersinį. Netrukus įtampa kilo jau prie kitų vartų – po „Bangos“ kontratakos dešiniuoju kraštu V. Magdušausko bandymą iš baudos aikštelės atrėmė V. Šarkauskas.
81 minutę gargždiškiams pavyko iki galo išpildyti dar vieną kontrataką – po V. Antužio perdavimo iš dešiniojo krašto M. Andrejev iš dešimties metrų tiksliai smūgiavo į tolimąjį vartų kampą – 3:0
Įvarčiai: 9 min. A. Olugbogi, 54 min. R. Filipavičius, 81 min. M. Andrejev.
Įspėjimai: 37 min. D. Malžinskas, 89 min. D. Norvilas.
„Bangos“ sudėtis: V. Krynskyi, V. Antužis, R. Henning, S. Junior, D. Malžinskas, Cadu (46′ A. Levšin), S. Praleika, R. Filipavičius (84′ U. Cande), M. Sato (73′ M. Andrejev), V. Magdušauskas (73′ D. Norvilas), A. Olugbogi (84′ K. Asare). Atsargoje liko: A. Vitkauskas, L. Grinkevičius, M. Ambrazaitis, N. Žebrauskas.
Kitas rungtynes „Banga“ žais namų stadione birželio 28 dieną 18 valandą su Kauno rajono „Hegelmann“.
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