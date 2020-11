Lietuvos futbolo rinktinė – jau ne autsaiderė, bet lūkesčiai – didesni

Lietuvos futbolo rinktinė, per debiutinį Tautų lygos sezoną 2018-aisiais pralaimėjusi visas rungtynes, šiemet iškovojo 8 taškus ir palypėjo laipteliu aukštyn, tačiau ne vien specialistai tikėjosi geresnio rezultato.

Išsilaikė C divizione

Tautų lygos C diviziono 4-oje grupėje mūsiškiai pasidalijo po pergalę su kazachais (0:2 ir 2:1), kartą įveikė albanus (1:0) ir sužaidė lygiosiomis (0:0) bei sykį atsilaikė prieš baltarusius (2:2) ir jiems pralaimėjo (0:2).

Užėmusi trečią vietą trenerio Valdo Urbono vadovaujama vienuolikė išsaugojo vietą C divizione.

Į B divizioną iškopė Albanijos rinktinė. C divizione išsilaikė ir Baltarusijos komanda.

Atkrintamąsias rungtynes dėl teisės likti C divizione kitąmet kovo mėnesį žais Kazachstano ekipa – susitiks su Moldovos atstovais.

Puolėjų – deficitas

Apie lietuvių rezultatus pasikalbėjome su Vitalijumi Stankevičiumi – ilgamečiu Lietuvos jaunimo rinktinės treneriu, ne vienus metus dirbusiu ir nacionalinės ekipos štabe.

Šis specialistas šiemet su Kėdainių "Nevėžio" klubu tapo Pirmos lygos čempionu ir pelnė kelialapį į A lygą. V.Stankevičius buvo išrinktas geriausiu Pirmos lygos sezono treneriu.

Mūsų garsūs žaidėjai neatsirado iš niekur. Juos išugdėme mes, Lietuvos treneriai. Užsienio klubai to darbo už mus nepadarys.

– Treneri, kaip vertinate vyrų rinktinės rezultatus Tautų lygos turnyre?

– Visuomet reikia žiūrėti į kontekstą, su kokias varžovais buvo žaidžiama. Puikiai pamenu laikus, kai man dirbant nacionalinėje rinktinėje mūsų vyrai buvo pajėgūs kautis su visais Europos futbolo grandais. Turėjome tokio lygio žaidėjus, prieš kuriuos vargo net pasaulio čempionai prancūzai, ispanai. Šiemet lietuviams teko kur kas palankesni priešininkai. Tad ir rezultatai neblogi, savo grupėje pelnytai užimta trečia vieta. Tačiau, mano nuomone, buvo įmanoma pasirodyti ir geriau, galėjome pakovoti dėl bilieto į B divizioną.

– Kodėl nepakovojome?

– Lemiamoms rungtynėms Minske su Baltarusija treneris Valdas Urbonas turėjo labai ribotą žaidėjų pasirinkimą. Nežinau, kodėl į rinktinę neatvyko visas būrys Vilniaus "Žalgirio" futbolininkų. Suprantama, kad jie išvakarėse žaidė paskutinį A lygos mačą dėl čempionų titulų, bet, manau, kad rinktinei vilniečiai turėjo bent kažkiek padėti. Juolab kad mačas su baltarusiais vyko netoli Vilniaus. Žalgiriečių labai trūko. Be to, A lygos rungtynės su Marijampolės "Sūduva" galėjo būti sužaistos ir po rinktinės varžybų. Niekas dėl to nebūtų nukentėjęs.

– Kokios pozicijos rinktinėje jums kelia didžiausią nerimą?

– Gynėjų grandis. Neturime stabilaus vidurio gynėjų dueto. Nuolat žaidžia tik Edvinas Girdvainis, bet ir jis neblizga. O kas šalia jo? Pastarosioms rungtynėms treneris pasirinko Marką Benetą iš Lenkijos antros pagal pajėgumą lygos. Ant suolo dar turėjome Vytą Gašpuitį iš "Panevėžio". Prieš tai kelias rungtynes kartu su E.Girdvainiu žaidė Markus Palionis. Jis priklauso Vokietijos antros bundeslygos klubui, bet kiek jame žaidžia? O juk Lietuva visuomet būdavo stipri būtent vidurio gynėjais – pradedant Kęstučiu Latoža ir Arvydu Janoniu, baigiant Tomu Žvirgždausku ir Andriumi Skerla. Aukštų stiprių vyrų mes visada turėdavome.

Daugiau stabilumo yra krašto gynėjų pozicijose. Norėčiau pagirti Saulių Mikoliūną. Jis, būdamas 36-erių, lieka vienu rinktinės ir savo klubo lyderių. Saugų grandis taip pat gana nebloga, nors nebėra tokių žaidėjų kaip Deividas Šemberas, broliai Česnauskiai. Tačiau yra Arvydas Novikovas, galbūt Lenkijoje atsigaus Fiodoras Černychas. Pastaruoju metu neblogai atrodo žalgiriečiai Domantas Šimkus ir Modestas Vorobjovas. Dar yra ir Vykintas Slivka iš Graikijos aukščiausios lygos, Justas Lasickas iš Serbijos čempionato, Donatas Kazlauskas iš Ukrainos pirmenybių.

– Tačiau puolėjų grandyje Lietuva jau senokai – nuo Tomo Danilevičiaus ir Edgaro Jankausko laikų – neturi žaidėjų, galinčių stabiliai mušti įvarčius ir nulemti rezultatą…

– Ši pozicija – deficitinė. Yra Kroatijoje rungtyniavęs Karolis Laukžemis, bet jam karjerą sujaukė traumos. Sukurti pavojingą epizodą gali ir mūsų techniški saugai Paulius Golubickas bei Gratas Sirgėdas, bet jiems dar reikia augti. Iš šių vaikinų nemažai tikiuosi ateinančiame turnyre – 2022 m. pasaulio čempionato atrankos varžybose.

– Galbūt pamainos ir papildymo galima dairytis jaunimo rinktinėje, kuri nors ir nemaloniu antausiu baigė pasirodymą Europos čempionato atrankoje (išvykoje 0:7 pralaimėjo kroatams – aut. past.), bet sugebėjo įveikti graikus, atėmė taškų iš škotų?

– Pažiūrėkime, kas žaidžia jaunimo rinktinėje probleminėse pozicijose. Vidurio gynėjas – Edvinas Kloniūnas, bet jis labiau saugas ir gynėjo įgūdžių jam trūksta. Labai abejoju ar jis vyrų rinktinei galėtų padėti žaisdamas gynėju. Manau, kad net mūsų Pirmoje lygoje rastume ne vieną kandidatą, kuris galėtų realiai pretenduoti į jaunimo rinktinės gynėjus. Bent jau mano treniruojamame klube yra keli vaikinai, kurie įrodė esą verti kvietimo į rinktinės stovyklas.

Pamaina auga, tik reikia suteikti jai šansą. Juk ir mano darbo rinktinėse laikais garsūs žaidėjai neatsirado iš niekur. Juos išugdėme mes, Lietuvos treneriai. Užsienio klubai to darbo už mus nepadarys. Jie kelia kitokius tikslus, o mes turime žiūrėti ne tik savo komandų, bet ir rinktinės interesų.

Vokiečiai – už borto

Tautų lygos finalo turnyre, kuris numatytas 2021-ųjų spalį, jėgas išmėgins stipriausio – A diviziono – lyderiai italai (1-a grupė), belgai (2-a grupė), prancūzai (3-ia grupė) ir ispanai (4-a grupė).

Vėl už borto liko vokiečiai, paskutinio – 6-ojo – turo rungtynes Sevilijoje net 0:6 pralaimėję ispanams. Paradoksalu tai, kad Vokietijos futbolininkai į varžovų vartus smūgiavo vos du kartus, o į vartų plotą – nė sykio.

"Niekas nesisekė. Juodas vakaras, ir tiek", – nedaugžodžiavo pralaimėjusiųjų strategas Joachimas Loewas.

Tai – skaudžiausias Vokietijos rinktinės pralaimėjimas oficialiose varžybose. Ankstesnis antirekordas buvo užfiksuotas 1954-aisiais, kai vokiečiai 3:8 nusileido vengrams.

Tačiau J.Loewas išsilaikys vyriausiojo trenerio kėdėje bent iki kitąmet vyksiančio Europos čempionato finalo turnyro pabaigos. Tai patvirtino Vokietijos futbolo sąjungos prezidentas Fritzas Kelleris, nors šalies žiniasklaidoje buvo pranešimų, esą J.Loewo dienos suskaičiuotos – jį turėtų pakeisti Miuncheno "Bayern" strategas Hansis Flickas.

Laukia gruodžio 7-osios

Kitą atrankos varžybų ciklą Lietuvos futbolininkai pradės 2021-ųjų kovą, kai startuos kvalifikacinis 2022 m. pasaulio čempionato Europos zonos etapas.

Mūsiškių varžovai paaiškės šiemet, gruodžio 7-ąją.

Prieš burtų traukimo procedūrą Lietuvos rinktinė pagal reitingą pateko į penktą krepšelį kartu su Armėnijos, Kipro, Farerų salų, Azerbaidžano, Estijos, Kazachstano, Latvijos ir Andoros ekipomis.

Kitų krepšelių sudėtys: 1 – Belgija, Prancūzija, Anglija, Portugalija, Ispanija, Italija, Kroatija, Danija, Vokietija ir Nyderlandai, 2 – Šveicarija, Velsas, Lenkija, Švedija, Austrija, Ukraina, Serbija, Turkija, Slovakija ir Rumunija, 3 – Rusija, Vengrija, Airija, Čekija, Norvegija, Šiaurės Airija, Islandija, Škotija, Graikija ir Suomija, 4 – Bosnija ir Hercegovina, Slovėnija, Juodkalnija, Šiaurės Makedonija, Albanija, Bulgarija, Izraelis, Baltarusija, Sakartvelas ir Liuksemburgas, 6 – Malta, Moldova, Lichtenšteinas, Gibraltaras ir San Marinas.

Komandos bus suskirstytos į dešimt grupių, penkiose iš jų žais po penkias rinktines, likusiose – po šešias.

A divizionas

1 grupė: Italija (12 taškų), Nyderlandai (11), Lenkija (7), Bosnija ir Hercegovina (2).

2 grupė: Belgija (15), Danija (10), Anglija (10), Islandija (0).

3 grupė: Prancūzija (16), Portugalija (13), Kroatija (3), Švedija (3).

4 grupė: Ispanija (11), Vokietija (9), Ukraina (6), Šveicarija (3).

B divizionas

1 grupė: Austrija (13 taškų), Norvegija (10), Rumunija (8), Šiaurės Airija (2).

2 grupė: Čekija (12), Škotija (10), Izraelis (8), Slovakija (4).

3 grupė: Vengrija (11), Rusija (8), Serbija (6), Turkija (6).

4 grupė: Velsas (16), Suomija (12), Airija (3), Bulgarija (2).

C divizionas

1 grupė: Juodkalnija (13 taškų), Liuksemburgas (10), Azerbaidžanas (6), Kipras (4).

2 grupė: Armėnija (11), Šiaurės Makedonija (9), Sakartvelas (7), Estija (3).

3 grupė: Slovėnija (14), Graikija (12), Kosovas (5), Moldova (1).

4 grupė: Albanija (11), Baltarusija (10), Lietuva (8), Kazachstanas (4).

D divizionas

1 grupė: Farerų salos (12 taškų), Malta (9), Latvija (7), Andora (2).

2 grupė: Gibraltaras (8), Lichtenšteinas (5), San Marinas (2).