FIFA ekspertų prognozė: emocijų bus daugiau

Pasigedo jaunimo

Buvęs Anglijos salės futbolo rinktinės treneris G.Dellas su kolega iš FIFA techninių tyrimų grupės ispanu Migueliu Rodrigo pasidalijo mintimis apie Lietuvoje vykstantį pasaulio salės futbolo čempionatą.

"Prieš 20 metų salės futbolas buvo labiau atakuojančio ir improvizacinio pobūdžio, dabar vyrauja fizinė jėga ir gynyba, tačiau šie komponentai varžo ar netgi užgožia individualų futbolininkų talentą. Manau, kad tai laikinas reiškinys. Vis dėlto per pastaruosius šešiolika metų salės futbolas progresavo, ir pirmiausia šalyse, kuriose anksčiau neegzistavo. Lietuvoje į atkrintamąsias varžybas pateko solidi grupė Azijos atstovų, šių šalių trenerių ir žaidėjų kvalifikacija gerokai ūgtelėjo dėl specialistų iš Ispanijos, Brazilijos", – sakė M.Rodrigo.

"Pastebėjau, kad nacionalinėse rinktinėse vis daugiau vidutinio amžiaus žaidėjų. Specialistai turėtų susirūpinti tuo, kas daroma jų šalyse ugdant pamainą. Išeitis – aukšto lygio vietos čempionatai ir jaunimo ruošimo sistemos", – teigė G.Dellas.

Koziris – spaudimas

Anot M.Rodrigo ir G.Dello, varžybos Lietuvoje atskleidė itin aukštą techninį ir taktinį komandų lygį.

Prieš 20 metų salės futbolas buvo labiau atakuojančio ir improvizacinio pobūdžio, dabar vyrauja fizinė jėga ir gynyba.

"Akivaizdu, kad varžovų žaidimas išnagrinėjamas itin nuodugniai, tad manevrus ir lankstumą aikštėje lemia konkreti situacija – kas valdo kamuolį, ar priešininkai spaudžia. Iš žaidėjų pasigendu daugiau individualių taktinių sprendimų, tačiau treneriai, matyt, geriausiai žino jų sugebėjimus", – svarstė M.Rodrigo.

"Mane nustebino vis dažniau naudojama taktika, pagrįsta aktyviu varžovų spaudimu. Turiu galvoje ne vien spaudimą žaidėjo, valdančio kamuolį, bet ir be jo. Toks spaudimas kaskart vis galingesnis ir efektyvesnis nei anksčiau. Komandos, kurios taip žaidė, jau pasiekė gerų rezultatų. Žaviuosi ir rinktinių namų darbais – kaip realizuoti baudinius, kampinius. Kai kurios ekipos laimėjo mačus dėl nestandartinių sprendimų, operatyviai ir tiksliai įvertinusios netikėtumo faktorius", – kalbėjo G.Dellas.

Tikisi staigmenų

Abu FIFA ekspertai prognozuoja, kad atkrintamosios varžybos bus patrauklesnės žiūrovams.

"Treneriams jau nėra prasmės slapukauti ir jie bei jų vadovaujamos komandos atskleis visą savo potencialą, talentą, savitumą. Tikiuosi, kad bus daug įvarčių, įspūdingų individualių akistatų, žaidimo technikos šou", – teigė M.Rodrigo.

"Nustebau, kad per pirmą čempionato etapą dauguma ekipų atrodė it parūdijusios, prireikė vienų ar net daugiau rungtynių įsižaisti, bet kai kurios netgi iki šiol dar nepademonstravo to, ką iš tikrųjų sugeba. Per atkrintamąsias varžybas vyraus dinamiškesnis, agresyvesnio spaudimo stilius. Ketvirtfinaliuose žaidimas bus dar intensyvesnis, sulauksime staigmenų", – sakė G.Dellas.

Aštuntfinalis

Rugsėjo 23 d. 17.30 val. Kazachstanas–Tailandas (Kaunas), 17.30 val. Argentina–Paragvajus (Vilnius), 20 val. Brazilija–Japonija (Kaunas).

24 d. 17.30 val. Uzbekistanas–Iranas (Vilnius), 20 val. Portugalija–Serbija (Kaunas), 20 val. Ispanija–Čekija (Vilnius).