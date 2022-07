Europiniai futbolo egzaminai atskleidė ne tik skaudulius

Marijampolės „Sūduva“ paskutinė iš Lietuvos klubų užvakar pradėjo Europos varžybų sezoną. Pirmasis blynas suvalkiečiams nebuvo saldus, bet neprisvilęs. UEFA Konferencijų lygos antrajame atrankos etape savo aikštėje minimaliai 0:1 nusileista Danijos lygos vidutiniokei „Viborg“ ekipai. Tad iki atsakomojo mūšio liepos 28 d. intriga lieka gyva.

„Viborg“ klubą A.Skarbalius pažįsta turbūt geriau nei kai kurias savo gimtosios šalies ekipas. Prieš aštuonetą metų lietuvis, stojęs prie šios komandos vairo, išgyveno skaudų krytį iš Danijos superlygos, o vėliau pats ją ištempė atgal į elitą.

Antradienį Vilniuje buvęs Lietuvos rinktinės kapitonas, daugkartinis Danijos čempionas plojo ir savo treniruotam „Žalgirio“ klubui. Vilniečiai Čempionų lygos antrąjį atrankos etapą pradėjo netikėta pergale 1:0 prieš Švedijos čempionę „Malmo FF“.

Danijos futbolo sirgalių pramintas Auri 49-erių specialistas šiuo metu dirba JAV sporto ekipuotės gamintojo „Capelli Sport“ kuruojamų klubų tinklo sporto direktoriumi. „Viborg“, vilkintis amerikiečių apranga, yra vienas šios sistemos klubų. Lietuvis vadovauja ir programai „Capelli Lab“, kurios tikslas ieškoti futbolo talentų ir juos ugdyti. Vienu iš bazinių šios programos taškų Lietuvoje tapo Utenos klubas „Utenis“, kuriame bandoma surinkti gabius mūsų šalies vaikus.

„Galiu pasakyti, kad ne viskas mūsų futbole taip niūru, kaip kartais atrodo. Turime ne vieną talentą, sudarytos ilgalaikės jų tobulėjimo programos, juos nuolat vežame stažuotis į Danijos klubą „Koge“ ir tikimės padėti išauginti europinio lygio žaidėjų“, – savo darbų gaires vardijo pašnekovas.

– Koks yra mūsų šalies suaugusiųjų futbolo lygis, parodo Europos taurių turnyrai. Pradėkime nuo „Sūduvos“ ir „Viborg“ akistatos. Ar Lietuvos vicečempionai galėjo pasirodyti sėkmingiau?

– Tikėjausi panašaus rezultato ir „Viborg“ žaidimo. Nors Danijos čempionate jie užėmė tik 7-ąją vietą, šis klubas neatsitiktinai išsikovojo kelialapį į Europos turnyrus. „Viborg“ jau penkerius metus atsakingai dirba, kad grįžtų į elitą. O „Sūduvos“ klube pastarieji keleri metai buvo nestabilūs, chaotiški. Keičiasi treneriai, žaidėjai. Pirmąjį kėlinį, kol danai žaidė lėtokai, „Sūduva“ galėjo ramiai gintis, o antrajame žaidimas vyko jau į vienus vartus. Svečiai rasdavo erdvių, iš kurių buvo kuriami pavojingi momentai. Marijampoliečių gretose kuriančių žaidėjų trūko.

Pažįsta: A.Skar­ba­lius yra tre­nira­vęs abu šią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je eu­ro­pi­nes per­ga­les šven­tu­sius klu­bus – „Vi­borg“ 2014–2015 m., o „Žal­gi­rį“ – 2017–2018 m. Evaldo Šemioto nuotr.

– Kokie gali būti „Sūduvos“ koziriai ir šansai atsakomosiose rungtynėse?

– 0:1 – slidus rezultatas danams. Žinant, kaip vyko rungtynės Marijampolėje, „Sūduvai“ pasisekė praleisti tik kartą. Todėl atsakomajame susitikime viskas įmanoma. Juolab kad įvartis išvykoje dabar nebesuteikia pranašumo. Tad reikia atidžiai gintis ir bandyti kontratakuoti arba pasinaudoti vadinamaja standartine situacija. Jei „Viborg“ praleistų, jų žaidėjai, neturintys pasirodymų Europos turnyruose patirties, gali sudrebėti. Marijampolės futbolininkai – patyrę tokių varžybų dalyviai, tad šansų yra.

– Kita Skandinavijos komanda „Malmo“ šią savaitę nudegė Vilniuje. Ar Švedijos čempionų pralaimėjimas jus nustebino?

– Žinant klubų lygį, finansines galimybes tai yra sensacija, bet pats rezultatas manęs nenustebino. Prieš akistatą Vilniuje stebėjau „Malmo“ pasirodymą Švedijos lygoje su „Norrkoping“ ir pasakiau bičiuliui, kad žalgiriečiai turi šansų. „Malmo“ akivaizdžiai buksuoja. Jie susirinkę žaidėjų, kurie kažkada buvo žinomi ir tikrai geri, bet galbūt nebėra tokie alkani pergalių. Tai rizikinga. Švedai, net ir esant galimybei aštriai atakuoti, vangiai bėgo į priekį, neieškojo spragų žalgiriečių gynyboje. Atsakomosiose rungtynėse svarbiausia, kad vilniečiai nebijotų pralaimėti. Jei jie galvos tik apie tai, kaip išsaugoti savo trapų pranašumą, bus blogai. Tačiau jei žais savo įprasta maniera, gali tikėtis sėkmės. Juo labiau kad turi racionalų patyrusį trenerį. Vladimiras Čeburinas dar sykį įrodė, kad iš turimų resursų sugeba sulipdyti konkurencingą kolektyvą.

Galiu pasakyti, kad ne viskas mūsų futbole taip niūru, kaip kartais atrodo.

– Kaip vertinate Lietuvos čempionų galimybes žengti į trečiąjį etapą?

– Jie visiškai lygūs – 50 ir 50. Jei švedai atsakomajame mače ilgiau neįmuš, atsiras skubėjimo, nervingumo ir žalgiriečiams bus lengviau. Po pasirodymo Vilniuje „Malmo“ futbolininkai patiria didžiulį psichologinį spaudimą. Pats žinau, kaip atstovaujant dideliam klubui po pralaimėjimų pilasi sirgalių ir žiniasklaidos kritika, tvyro įtampa, daugelis žaidėjų net vengia išeiti iš namų, nemiega naktimis. Žalgiriečiams ta švedų įtampa – tik į naudą.

– Į „Žalgirio“ startinę sudėtį akistatoje su švedais nebuvo įtraukta nė vieno aikštės žaidėjo lietuvio, išskyrus vartininką Edviną Gertmoną. Ar jūsų nestebina šis faktas?

– Norime ar ne, bet turime pripažinti, kad, siekiant pergalių Čempionų lygoje, lygiaverčių lietuvių neturime, todėl leidžiame užsieniečius. Kita vertus, smagu, kad po keitimo į aikštę išbėgo ir ant suolo buvo tikrai perspektyvių mūsų vaikinų. Manau, reikalavimas, kad mūsų pirmenybėse privalomai žaistų bent trys lietuviai, duoda naudos. Tik taip mes galime pajudėti iš mirties taško ir užauginti konkurencingų žaidėjų Lietuvos rinktinei.

– Iš jūsų minėto mirties taško nepajudėjo du UEFA Konferencijų lygos dalyviai – „Kauno Žalgiris“ ir „Panevėžys“ kapituliavo po pirmojo atrankos etapo. Kodėl šių klubų kelionė baigėsi vos prasidėjusi? Ar galima šnekėti apie nenusisekusius burtus?

– „Kauno Žalgirio“ varžovė Slovakijos komanda „Ružomberok“ – išties pajėgi, bet kovoti su jais tikrai buvo galima. „Riga FC“ ketvirtadienį tai įrodė (latviai antrajame etape išvykoje slovakus sutriuškino 3:0). Ružomberokas – mažas miestelis (apie 29 tūkst. gyventojų), kurio ekipoje nėra nė vieno legionieriaus, vien vietiniai. Tačiau kauniečiai į Europos turnyrus atėjo iš psichologinės duobelės. Tai atsiliepė aikštėje. Šiemet jiems sunkiai sekasi konkuruoti su A lygos lyderiais, prie kurių prisidėjo dar keli sustiprėję varžovai. Tos vietinės nesėkmės turėjo įtakos bendrai sportinei formai, kuri buvo nepalyginama su to paties Vilniaus „Žalgirio“, kuris per europinius egzaminus pasiekė patį formos piką.

Dėl „Panevėžio“ turėjau vilčių, kad jie įveiks Orhėjaus ekipą „Milsami“. Manau, panevėžiečiams labai atsiliepė jų atakų lyderio brazilo Elivelto trauma. Be jo labai trūko kūrybos ir aštrumo. Be to, Moldovos komanda nebuvo tokia jau silpna, kaip įsivaizduota.

Lietuvos klubų savaitė

Konferencijų lygos antrasis atrankos etapas

Marijampolės „Sūduva“ – „Viborg“ (Danija) 0:1. S.Bergeris Brixas (78 min.). Atsakomasis mačas liepos 28 d. Viborge.

Čempionų lygos antrasis atrankos etapas

Vilniaus „Žalgiris“ – „Malmo FF“ (Švedija) 1:0. F.Ourega (49 min.). Atsakomasis mačas liepos 27 d. Malmėje.