Bulgarijoje kapituliavęs „Kauno Žalgiris“ baigė pasirodymą Europoje

Eivino Černiausko auklėtiniai atsakomosiose trečiojo atrankos etapo rungtynėse išvykoje 0:2 (0:2) pralaimėjo Kerdžalų „Arda“ ekipai iš Bulgarijos ir serijoje varžovams nusileido bendru rezultatu 0:3.
Dvikova Bulgarijoje prasidėjo greitu šeimininkų įvarčiu. 8-ąją susitikimo minutę „Arda“ futbolininkas atliko sudėtingą tolimą smūgį ir fantastišku įvarčiu išvedė savo komandą į priekį.
Vos po kelių minučių kauniečiai kėlė kampinį, tačiau tada varžovai sugebėjo pabėgti į kontrataką, kurią užbaigė dar vienas įvarčiu virtęs tolimas smūgis.
Čia „Kauno Žalgirio“ bėdos nesibaigė, kadangi 34-ąją susitikimo minutę raudoną kortelę prieš save išvydo Divine’as Naah, o jau per pridėtą pirmojo kėlinio laiką iš aikštės už antrą geltoną kortelę taip pat buvo išvarytas Temuras Chogadze.
Jau per pertrauką E.Černiauskas atliko keturis keitimus, po kurių aikštėje pasirodė Vilius Armanavičius, Dejanas Kerkezas, Fedoras Černychas ir Valdas Paulauskas, o kėlinio viduryje į aikštę žengė ir Eduardas Jurjonas.
Devyniese likę kauniečiai viso antro kėlinio metu atkakliai gynėsi nuo varžovų išpuolių ir įvarčių daugiau nepraleido – 0:2.
"Per dvejas rungtynes gauti tris raudonas korteles - labai sunki situacija. Tai lėmė patirtis. Trečias etapas, kita aplinka, kitokie varžovai. Be to, turėjome vytis po nesėkmės pirmajame mače Kaune. Norėjome išlyginti rezultatą. Gal žaidėjas pasikarščiavo, nespėjo laiko atakuoti savo oponento. Kita vertus, įvarčius prasileidome dar iki raudonų kortelių. Bloga rungtynių pradžia ir kortelės viską nusprendė, - sakė Eivinas Černiauskas. - Žinojome, kad bulgarai daug smūgiuoja iš toli, norėjome neleisti to daryti, bet jiems fantastiškai sukrito. Nieko nesugebėjome padaryti".
