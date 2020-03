Baltarusijos lyga nesiliauja žaisti su ugnimi

Baltarusijos futbolo vadovybė nesiliauja stebinti. Šalies pirmenybės, skirtingai nuo kitų šalių, ne tik vyksta, bet ir didina apsukas. Vien per savaitgalį buvo sužaistos aštuonerios aukščiausiosios lygos rungtynės.

Sekmadienį įvyko du paskutiniai antrojo turo mačai Minske ir Gardine. Dvikova sostinėje tarp vietos „Isloč“ ir „Smoleviči“ klubų vyko be žiūrovų. Tačiau į kitą mačą Lietuvos kaimynystėje tarp Gardino „Neman“ ir „Vitebsk“ ekipų sirgaliai buvo įleidžiami. Tiesa, jų tribūnose šmėžavo vos vienas kitas. Tuo tarpu išvakarėse Slucke vykusią akistatą tarp vietos komandos ir Bresto „Dinamo“ stebėjo per tūkstantį žiūrovų. Dar gausesnis būrys aistruolių susirinko į Mozyriaus „Junost“ stadioną, kuriame vietos klubą „Slavia“ palaikė per du tūkstančiai žmonių. Jų padedama „Slavia“ 2:1 parklupdė daugkartinį Baltarusijos čempioną Borisovo BATE.

Išskirtinę situaciją dėl Baltarusijos lygos sekmadienį pakomentavo ir šalies prezidentas Aliaksandras Lukašenka. Odiozinis politikas, paklaustas apie futbolą pandemijos metu, ciniškai pajuokavo, kad dabar lyga atsidūrė Europos dėmesio centre, o kai kurie sirgaliai baltarusių sprendimu netgi džiaugiasi, nes laimi nemažai pinigų lažindamiesi dėl rungtynių baigties.

Tuo tarpu kai kurie futbolininkai neslepia pasibaisėjimo situacija, kai žaisdami rizikuoja ne tik savo, bet ir sirgalių, ypač vyresnio amžiaus sveikata bei gyvybe. Ypač kritiškai į nenormalią padėtį žvelgia legionieriai, kurių šiemet Baltarusijos komandose gausu. Tiesa, kai kritiškas nuomones pagarsino užsienio leidiniai, valstybinėje Baltarusijos žiniasklaidoje pasirodė žaidėjų paneigimai, esą jų žodžiai buvo iškripyti.

Kai kurių žaidėjų agentai užsiminė girdėję, jog po šio savaitgalio pirmenybės vis dėlto bus sustabdytos. Tačiau per tą laiką šimtai žmonių stadionuose galėjo užsikrėsti koronavirusu.