9-ojo turo anonsas: pralaimėjimų seriją nutraukusį „Panevėžį“ egzaminuos lyderis

Kauno „Stumbras“ – Vilniaus „Riteriai“. Gegužės 4 dieną 17 val. Kaunas, NFA stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0

Trejose iš eilės rungtynėse pergalės neiškovoję vilniečiai kol kas kartoja praėjusio sezono scenarijų.

Per pastarąsias ketverias rungtynes vos vieną pergalę iškovojęs ir „Palangos“ bei „Panevėžio“ neįveikęs „Stumbras“ nukrito į ketvirtą turnyro lentelės vietą. Vis dėlto duobe tą įvardinti būtų sunku, kadangi lyga šiemet yra labai konkurencinga, o Joao Luiso Martinso kariauna pergales iškovoja tik žaisdama Kaune. Akivaizdu tai, jog „Stumbro“ gynyba pastarosiose dvejose rungtynėse buvo ne tokia darni, tačiau atakuojantis potencialas dar šiek tiek išaugo. Vis geresnę sportinę formą įgauna pagrindinis puolėjas Nasro Boucharebas, kuris pasižymėjo dvikovose su „Palanga“ bei „Panevėžiu“.

Nori to ar nenori, bet „Riteriai“ privalo atkreipti dėmesį ir į turnyro lentelę. Penktoje vietoje žengiantis Vilniaus klubas jau 5 taškais atsilieka nuo aukščiau laipteliu esančio „Stumbro“, o patyrus nesėkmę Kaune, Aurelijaus Skarbaliaus treniruojamą komandą nuo varžovų skirs dar didesnė praraja. Praėjusio sezono antroje pusėje tuometiniams „Trakams“ per nemenkus vargus pavyko prasibrauti iki pirmojo trejeto. Šiemet lyga tapo dar labiau konkurencinga, tad „Riteriai“, norėdami pasiekti savo tikslus, net ir žaisdami be Artiomo Gurenkos bei Justino Januševskio privalo Kaune būti maksimaliai susitelkę ir siekti pergalės prieš tiesioginį konkurentą.

„Palanga“ – „Kauno Žalgiris“. Gegužės 5 dieną 15 val. Klaipėda, centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė. Ankstesnės rungtynės: 1:6

Kauno klubas gali dar tvirčiau įsitaisyti pirmame ketverte, bet tam reikia įveikti banguotai žaidžiančią „Palangą“.

Pastarosios rungtynės su „Žalgiriu“ buvo neblogas „Palangos“ žaidimo šiame sezone atspindys – visiškai nenuspėjamas ir neprognozuojamas. Kurorto klubas sugeba palaužti ant bangos buvusį „Stumbrą“, o kiek vėliau demonstruodami neblogą žaidimą subyrėti prieš Vilniaus „Žalgirį“, kai gavo galimybę žaisti su vieno žaidėjo pranašumu. Neabejotina, jog „Palanga“ sieks reabilituotis po gėdingo pralaimėjimo pirmame rate ir įtvirtinti savo, kaip namų komandos, statusą. Kol kas visus 7 taškus palangiškiai iškovojo savo laikinuosiuose namuose – Klaipėdoje.

„Kauno Žalgiris“ iškovojo svarbią pergalę prieš Klaipėdos „Atlantą“, tačiau ji pareikalavo aukų. Dėl gautos ketvirtos geltonos kortelės artėjantį susitikimą bus priverstas praleisti kertinis žalgiriečių žaidėjas aikštės viduryje Linas Pilibaitis. Pamatysime, ar tai turės didelės įtakos Kauno klubo žaidimui, nors strategas Mindaugas Čepas iš savo skrybėlės ne sykį sugebėjo ištraukti reikiamą kozirį, siekiant kompensuoti vieno ar kito žaidėjo netektį. Galbūt „Kauno Žalgirį“ derėtų laikyti šio mačo favoritu, tačiau pastarosios gana permainingos rungtynės su „Atlantu“ turėjo suteikti šiokių tokių minčių pamąstymams, kad per daug iniciatyvos varžovams suteikti aikštės kraštuose tikrai nevalia.

Marijampolės „Sūduva“ – Klaipėdos „Atlantas“. Gegužės 5 dieną 17 val. Marijampolė, „Arvi“ arena. Ankstesnės rungtynės: 5:0

Vis darnesnį žaidimą demonstruojantis „Atlantas“ keliaus į Marijampolę ir sieks parodyti čempionams kitokį savo veidą.

„Sūduva“ šiuo metu žengia pergalingu ritmu ir savo sąskaitoje turi tris pergales iš eilės. Prie jų labai svariai prisidėjo pastaruoju metu puikų žaidimą demonstruojantis Eligijus Jankauskas. Būtent šis jaunas futbolininkas atakos smaigalyje kompensuoja kiek prislopusį Tosaintą Rickettsą ir ne taip dažnai, kaip pats norėtų, savo progas realizuojantį Sandro Gotalą. Kita vertus, šiame sezone „Sūduva“ savo sirgalių akivaizdoje iškovojo visas 3 pergales ir yra ryški šio mačo favoritė, tačiau panašios pergalės, kokia ji buvo pasiekta pirmame rate, tikėtis būtų naivu.

Nepaisant patirto pralaimėjimo Kaune, galima konstatuoti faktą: „Atlantas“ netrukus taps ir galbūt jau tapo kietu riešutu bet kuriam A lygos klubui. Vėlai pasiruošimą sezonui pradėję klaipėdiečiai atrodo vis darniau ir iškovotais 4 taškais per pastarąsias trejas rungtynes neturėtų būti patenkinti. Balandžio mėnesį „Atlanto“ gynyba buvo sunkiau pralaužiama, o lyderiai – Darvydas Šernas ir Vytautas Lukša – išsiskirdavo ryškiais individualiais pasirodymais. Neturėtų atlantiečių iš vėžių išmušti ir tai, kad jie pirmą kartą šio sezono A lygos varžybose žengs ant žaliosios vejos – šią savaitę vyr. treneris Viktoras Dobrecovas tam savo kariauną ruošė Klaipėdos miesto centriniame stadione.

Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“. Gegužės 5 dieną 19 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:0

Nors komandos šiuo metu yra skirtinguose turnyro lentelės poliuose, tačiau panevėžiečiai pradėjo demonstruoti tokį žaidimą, kuris gali padėti atsikratyti autsaiderių etiketės.

„Žalgiris“ pirmame rate daug vargo su čempionato debiutantais neturėjo ir iškovojo labai užtikrintą pergalę. Geras ženklas vicečempionams yra lyderio Liviu Antalio proveržis pastarosiose rungtynėse, be to, akistatoje su „Palanga“ pirmą sykį su sostinės klubo apranga A lygoje pasirodė puolėjas Ertonas Fejzullahu. Tai turėtų būti dar vienas svarbus sraigtas „Žalgirio“ atakų mechanizmuose ir išbandyti jį ilgesnei atkarpai susitikime su „Panevėžiu“ būtų naudinga. Šį kartą ir vėl savo komandai nepadės vidurio gynėjas Mevlanas Adili, kuris už gautą antrą šiame sezone raudoną kortelę praleis vienerias rungtynes.

Nors „Panevėžys“ vis dar savo sąskaitoje neturi pergalės, tačiau pademonstruotas žaidimas rungtynėse su „Stumbru“ sirgalius turėjo nuteikti pozityviai. Vis geriau rungtyniauja tiek Ernestas Veliulis, tiek Tautvydas Eliošius, tačiau viena problema Aukštaitijos klubą vis dar kamuoja. Vartų sargas Marius Suvaizdis poroje situacijų gelbėjo savo komandą, bet epizode, kai smūgį atliko N. Boucharebas, buvo galima sužaisti sėkmingiau. Klubo vadovybė į ne itin užtikrintą vartininkų žaidimą atkreipė dėmesį ir į savo gretas pasikvietė Mantą Tamulionį, kuris treniruotėse dirbs su vartų sargais. Pažiūrėsime, ar tai artimiausiu metu pagelbės M. Suvaizdžiui ir vienerias rungtynes šio sezono A lygoje sužaidusiam Šarūnui Jurevičiui.